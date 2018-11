La solución de los problemas de la sociedad empieza en la escuela

Por Lic. Victoria Zorraquin, Directora de Escuelas Agrarias y Rurales - Subsecretaría de Desarrollo Territorial.



Si queremos pensar posibles soluciones para los principales problemas que hoy afectan al mundo -hambre, desnutrición, violencia, racismo, contaminación del medio ambiente, adicciones, etc.- , es clave que la escuela vuelva a tener el reconocimiento y el lugar que se merece.



Sin educación no hay desarrollo de las capacidades humanas, no hay posibilidad de crecimiento de las personas y en consecuencia, de las sociedades que conforman un país, una Nación. Sin educación no hay posibilidad de innovación y desarrollo sostenible en el tiempo. No es casualidad que por primera vez en su historia el Foro internacional G20 le haya otorgado un lugar central a la discusión de la política educativa.



Los demás ejes que se van a abordar en el G20, como son el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la búsqueda de un futuro alimentario sostenible, no serán posibles sin enfrentar el desafío que implica empezar a pagar la deuda que el mundo tiene con la educación. De acuerdo a un documento presentado por la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades para la Educación Mundial, unos 263 millones de niños y jóvenes no van a la escuela y 25 millones nunca han ido a clase. Y ya se estima que más de dos tercios de los niños en edad escolar en países pobres no lograrán superar la educación primaria en el 2030, y otro dato no menos es que el número de niñas que no empieza la escuela es el doble que el de niños.



Cada niño/niña en cada rincón del mundo tiene derecho no solo a asistir a clase, sino a una educación de calidad, porque gran porcentaje de los que asisten a la escuela no alcanzan el mejor aprendizaje debido a un sistema educativo que no logra adaptarse a estos tiempos, a las nuevas necesidades e intereses de los alumnos. Es hora de comenzar a pensar y aplicar políticas que tiendan puentes entre el presente y el futuro de la educación, para esto se necesita virar el timón y encaminar los procesos de generación de conocimiento con un único objetivo: "el fortalecimiento e innovación de las instituciones educativas". ¿De qué forma? Puede haber muchas ideas:



• Consensuando un plan integral de educación que supere los términos de las políticas partidarias;



• Articulando el trabajo del sector público y privado para lograr más aprendizajes para más alumnos por más tiempo;



• Continuando con la expansión del nivel inicial y fortaleciendo la atención de la primera infancia;



• Profundizando en un Sistema Nacional de Información y Evaluación Educativa que nos diga con claridad adonde estamos para decidir adonde queremos ir;



• Abriendo los límites de la escuela y permitiendo el ingreso de nuevas tecnologías que faciliten el aprendizaje tanto para los docentes como para los alumnos;



• Brindando actualización docente en busca de nuevos modelos educativos, de nuevas formas de enseñanza, de nuevos paradigmas.



• Repensando desde la base la formación de nuevos docentes, que traspasen el aula y se adapten a las nuevas generaciones de estudiantes;



• Transformando la educación secundaria en lugares de ´realidades´y no de ficciones. Los alumnos no quieren más como si. Quieren y necesitan aprender haciendo, involucrándose en la realidad de su entorno. Quieren y necesitan trabajar en proyectos desafiantes guiados por docentes que se apasionen con ello.