La muerte de Stan Lee abre una disputa por su herencia

La muerte de Stan Lee, creador de personajes como Spider-Man, los X Men o El Increíble Hulk, conmocionó a los fanáticos de los comics. Pero también abrió una disputa por su herencia.



Según los medios especializados, la fortuna del fundador de Marvel se calcula en entre u$s 50 y u$s 70 millones. La cifra parece baja teniendo en cuenta que de su ingenio salieron varios de los personajes de ficción más taquilleros de la historia. Sin embargo, él mismo habló en 2017 sobre su dinero: "Mi hija estaba navegando en Internet el otro día y leyó que mi fortuna se estima en 250 millones de dólares. ¡Vamos hombre! Eso es ridículo. No tengo 200 millones de dólares. No tengo 150 millones. Ni siquiera tengo 100 ni nada que se acerque a esa cifra. [...] Ni en mis más locos sueños he tenido esas cifras locas que dicen. Todo lo que sé es que he creado un montón de personajes y me he divertido mucho con ese trabajo".







Decenas de películas de superhéroes adaptados de los cómics de Lee fueron producidas en las primeras décadas del siglo XXI. Según cálculos de expertos de la industria del cine, estas cintas recaudaron más de u$s 24.000 millones en todo el mundo.







Pero Lee siempre fue "un empleado" de Marvel y recibió pagos limitados por sus personajes. Tras una disputa legal logró que le hicieran un resarcimiento de u$s 10 millones.



Lo cierto es que percibía un sueldo vitalicio como director emérito de Marvel luego que Walt Disney Company compró Marvel Entertainment por u$s 4.000 millones en el 2009. Se estima que esa retribución era de apenas u$s 1 millón al año.



El ultimo tuit en la cuenta de Stan Lee.





Con su muerte a sus 95 años, quien quedó como única heredera es su hija. Pero la situación es compleja. Ya el pasado mes de abril, "Hollywood Reporter" publicaba el testamento del anciano, custodiado por su abogado. Unos papeles que desvelaban la difícil relación del creador con JC, su hija, para quien Lee y Joan, su esposa fallecida en julio de 2017, crearon un fideicomiso ante sus problemas para mantener por sí misma.



Lee contó en aquella oportunidad que su hija gastaba demasiado dinero en cosas innecesarias y que frecuentemente le llegaban resúmenes de la tarjeta de crédito con consumos por hasta u$s 40.000. "Mi mayor temor es que después de mi muerte se quede sin hogar y sin dinero", afirmó al comentar el pedido de JC y su negativa a dejarle su fortuna sin ningún requerimiento.



En los últimos años, la vida de Stan Lee estuvo rodeada de conflictos económicos y familiares. En mayo pasado denunció que sus socios chinos se aprovecharon de la pérdida de su visión para estafarlo y les reclamó u$s 1.000 millones.







El cambio drástico en la vida de Stan Lee fue la muerte de su esposa, su compañera de toda la vida. De hecho, en un documental contó que comenzó a trabajar en comics porque su único propósito era ganar dinero para poder invitarla a salir.



Tras su muerte el año pasado, hubo cruce de acusaciones entre la hija de Lee, sus abogados y demás allegados, con denuncias de manipulación sobre el creador de Marvel. Incluso hubo rumores de maltrato físicos y psicológicos, cambios de sus asistentes, de sus contadores y de abogados.