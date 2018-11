Frigerio: "El pago del bono es obligatorio"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó que "es obligatorio" el pago del bono de $ 5.000 dispuesto por el Gobierno para el sector privado.



El funcionario señaló que el pago es "obligatorio, independientemente de lo cual puede usarse dentro de la discusión paritaria que ya están llevando adelante empresas y sindicatos".



En declaraciones al canal de noticias A24, Frigerio explicó que se acordó con las empresas y los gremios del sector privado un "bono de 5 mil pesos, divididos en dos partes iguales, una se paga este año y la otra en enero, y puede o no usarse para terminar de cerrar el año en términos de paritarias".



"La posibilidad de cerrar el año con un bono deja la negociación distinta para 2019", explicó además el titular de la cartera política.



La asignación no remunerativa fijada por el Gobierno nacional para el sector privado entró hoy en vigencia con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y sus ministros en el Boletín Oficial.



El decreto 1043/18 estableció "a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá" a $ 5 mil.



El 50% se pagará con los salarios de noviembre, "pagaderos en diciembre de 2018" y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero.



"Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo aplicable o supletoriamente", según las normas vigentes.