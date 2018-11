Aguad prometió reanudar la búsqueda del ARA SAn Juan dentro de tres meses

A un año de la desaparición del submarino ARA San Juan, el Gobierno nacional prometió que intentarán reactivar las tareas de búsqueda en el océano atlántico durante el verano.



El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que "siempre hay esperanzas" de encontrarlo y confió en que se logrará un buen resultado de las negociaciones para que la empresa Ocean Infinity retome la búsqueda en febrero próximo.



La firma estadounidense propietaria del barco explorador "Seabed Constructor" informó la semana pasada que interrumpirá el rastreo para mantenimiento de ese navío y para cumplir otro compromiso en Brasil.



"Siempre hay esperanzas de encontrarlo, hasta ahora nos ha sido muy dificultoso pero las esperanzas están intactas. Hay antecedentes de submarinos que se han encontrado incluso muchísimos años después de haber naufragado", manifestó Aguad. "Siempre lo vamos a seguir buscando", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.



Los familiares de los 44 tripulantes del submarino pidieron a la empresa que no se retire sin antes verificar la zona en donde se detectaron presuntos golpes de casco. En junio tres suboficiales que participaron de la búsqueda a bordo de la corbeta Spiro declararon ante el juzgado de Caleta Olivia que el sonido percibido podría pertenecer a la embarcación perdida.



Aguad aseguró que resulta "muy probable" que los buques que participan de búsqueda hayan pasado cerca de donde se encuentra el ARA San Juan sin poder detectarlo. "Es un arma de guerra, está diseñado para no ser encontrado, si está asentado en el lecho marino es un punto más dentro de lo que es el océano. Los expertos dicen que es muy probable que se haya pasado por el lugar y no se lo haya detectado. Hay que seguir buscándolo", indicó.



El ministro explicó también que el submarino podría haber naufragado en el área donde estaba navegando en el momento de la última comunicación, que coincide con el lugar de la explosión o implosión que fuera detectada por los sismógrafos. "Es un área muy limitada, es grande, enorme, pero muy limitada, sabemos aproximadamente donde puede haber estado. Este barco nuevo, que está buscando con otra tecnología, es probable que haya pasado cerca sin detectarlo", expresó.



El jefe de Defensa aseguró que se intentará llegar a un acuerdo con Ocean Infinity el viernes cuando el buque explorador haga puerto en Comodoro Rivadavia, por lo que "es probable que vuelvan en febrero a seguir buscándolo". El jueves será el último día oficial de rastreo.



Ese mismo día, el presidente Mauricio Macri encabezará un acto de homenaje a los 44 tripulantes en Mar del Plata. Los familiares fueron convocados a las 17 en la Base Naval de la ciudad balnearia para asistir a la ceremonia con Macri y Aguad.







La convocatoria se realizó a través del propio jefe de Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, quien coordinó con los seres queridos de la tripulación la ceremonia. Padres, hermanos, esposas e hijos, rendirán homenaje a sus familiares, tal como se hizo el jueves pasado en la Base Aeronaval de Ushuaia, el último puerto de zarpada del navío.



"Ya pasó un año, me parece todo increíble, nuestra vida cambio por completo. Mi hijo lo recuerdo bondadoso, compañero, cariñoso, desinteresado, ayudando a la familia. Así lo recuerdo, como el mejor hijo, y así será siempre", afirmó Susana Coria, madre de Fabricio Alejandro Alcaraz de 28 años, cabo primero y uno de los maquinistas del submarino. La mujer viajará acompañada por su esposo Ariel Alcaraz, desde El Volcán (San Luis), ciudad natal de Fabricio.