Cinco objetos para mimar a tu mascota

Son muchos los estudios que postulan que tener mascota nos hace más felices, por la calidad de los lazos que se establecen con ellas. Con el tiempo, los animales domésticos son considerados como un integrante más de la familia y sus dueños, preocupados por su bienestar, buscan devolverles esa alegría que proporcionan. Aquí, cinco objetos que disfrutarán muchísimo.



• Para los pelos. Los guantes de masaje sirven como cepillo por lo que permite combinar mimos con la limpieza y el cuidado de tu mascota. Además de dedicarles tiempo, garantizarás que no desprendan su pelaje por todas partes.



• Para jugar. Al igual que las mascotas, los perros y los gatos también tienen ocio y lo ideal es que lo disfruten as mascotas necesitan ocio también, como nosotros. Necesitan correr, pasear, ser mimados y estimulados. Existen packs de juguetes didácticos que, además, vienen un una bolsa para que no queden tirados por toda la casa.



• Para lucir. Si te asusta perder de vista a tu perro o gato, mandale a hacer una chapita con su nombre y tu número de teléfono. Hoy vienen en diversos colores y variedades, por lo cual se puede convertir en toda una joya para tu mascota.



• Para abrigar. Cada vez hay más líneas de pilotos, saquitos y hasta sweateres para que tu perro sea el más lindo de la plaza.



• Para dormir. Lo normal es que hayas perdido tu lugar privilegiado en el sofá gracias a tu perro o tu gato. Pero estás a tiempo de recuperarlo con coquetas camas a las que se les puede quitar las fundas para mantenerlas limpias. Además, vienen de varios colores para combinar con la casa.