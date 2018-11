Massa se reunió con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani

En el marco de su visita a Montevideo, Sergio Massa se reunió con el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con quien dialogó en torno al uso de la tecnología en la prevención y planificación de la seguridad pública.



El líder del Frente Renovador mantuvo un encuentro en la capital uruguaya con Giuliani, al cabo del cual sostuvo: "El trabajo con Giuliani es un aprendizaje constante de cómo la tecnología puede ayudarnos en la prevención y planificación de la seguridad pública. Así como en Tigre, la tecnología aplicada en cámaras de monitoreo y móviles, nos permitió bajar el delito un 80%, estamos convencidos de que estos sistemas de seguridad modernos se pueden replicar en cada rincón del país".



Massa agregó que "la seguridad es la base de todo contrato social, por eso no es posible vivir en sociedad sin previsibilidad, sin un horizonte que nos permita prever y prevenir eventualidades".



"Tenemos que mirar la seguridad de manera positiva como uno de los pilares de toda construcción social porque la seguridad no es de derecha ni de izquierda, es un derecho de la gente", concluyó Massa, quien estuvo acompañado por el diputado nacional Alejandro Grandinetti y el diputado provincial Jorge D'Onofrio.



Cabe recordar que en 2017 Sergio Massa presentó el libro "Así lo hicimos. La Experiencia de seguridad en Tigre" con prólogo de Rudolph Giuliani.