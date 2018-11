Detienen al piloto que interfirió ilegalmente las comunicaciones en Aeroparque

Un piloto privado que interfirió ilegalmente las comunicaciones entre la Torre de Control de Aeroparque y un avión de Aerolíneas Argentinas, y que ya había sido detenido y dejado en libertad, fue nuevamente arrestado.



Así lo confirmaron fuentes aeroportuarias, quienes precisaron que la medida fue solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan.



Se trata del piloto privado Fabián Roberto Penín, de 58 años, quien estableció contacto de modo ilegal con un vuelo de Aerolíneas que debía despegar desde Aeroparque rumbo a Bariloche.



El Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich, indicó que la actitud del piloto comercial que ayer intervino la frecuencia de Aeroparque "es incomprensible" y aseguró que durante el G20 se "implementará un protocolo específico de control y seguridad más amplio".



"No fue una interferencia", expresó Itzcovich y describió que "se trata de un piloto civil que con un handing bastante avanzado "piso" la frecuencia que está reservada para Aeroparque y se puso a hablar".



El titular de la PSA explicó que "cada aeropuerto tiene una frecuencia que es exclusiva para la torre de control y la comunicación con los pilotos, o los pilotos entre sí".



"Lo que este hombre hizo fue ir a Aeroparque y con un handing se puso a hablar, dando indicaciones. Mientras él hablaba la Torre escuchaba la conversación pero no podía intervenir, inmediatamente él liberó el canal, desde la Torre se dieron las indicaciones correctas y se dio un alerta para buscarlo", sostuvo.



Y añadió que "ni bien ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) nos dio el aviso lo localizamos en 30 minutos. Es decir que la persona no tomó ningún recaudo para no ser descubierto, es incomprensible lo que hizo".



Consultado sobre la proximidad del G20, Itzcovich adelantó que "los sistemas de comunicación durante este período están en otro protocolo específico, no podemos dar mayor información pero sí que va a haber un sistema de control y seguridad mucho más amplio".



Ayer alrededor de las 11, Penín estableció contacto con el vuelo AR 1964 que, al mando del comandante Martín Mucciarelli, debía despegar desde Aeroparque hacia Bariloche, precisaron las fuentes a Télam.



Tras ser detenido, el piloto compareció ante el juez y fue liberado, aunque la causa penal continúa en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 20 a cargo de Federico Fornasari.