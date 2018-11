Larreta explicó a qué se debió la intromisión de la Policía en el vestuario de River

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pidió disculpas si "alguien se sintió sensibilizado" por la requisa efectuada por la Policía de la Ciudad en el vestuario de River, en la ida de la final de la Copa Libertadores de América.



"Fue mal interpretado lo que ocurrió. Creo que hay un acta que fue firmada por los dos clubes y que también avala la Conmebol que dice que en el vestuario no hay que poner ornamentación o decoración", explicó en declaraciones formuladas al canal América 24.



Por último, remarcó que si "alguno se sintió sensibilizado con eso, pido disculpas, porque no es lo que queremos".



En las últimas horas, el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, había adelantado que se requisaría también el vestuario de Boca en la revancha



Mediante una imagen que se difundió a través de las redes sociales, se vio a al menos siete efectivos en la antesala del vestuario visitante hurgando entre los elementos de la utilería de River.



Según se especuló en un principio, el objetivo era encontrar algún elemento electrónico de comunicación que pudiera utilizar el entrenador suspendido Marcelo Gallardo, que se quedó en el "Monumental" por la prohibición de concurrencia, para hablar con sus jugadores, aunque luego se aclaró que se trató de constatar que no hubiera elementos relacionados con los colores de River dentro del lugar.



Gallardo fue suspendido por la Conmebol por cuatro partidos, el primero con prohibición de concurrencia, luego de un acto de rebeldía en la revancha de la semifinal frente a Gremio, donde envió indicaciones al banco de suplentes y se metió en el vestuario en el entretiempo.



Luego del partido, el ayudante de campo del "Muñeco", Matías Biscay, se había mostrado algo molesto por el hecho de no haberse podido comunicar con él y en ese sentido agregó "parece que vino el FBI", en referencia a la requisa realizada en el vestuario.