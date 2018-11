La doctrina peronista y los errores del Gobierno, las justificaciones de Alperovich para irse del bloque de Pichetto

La salida de los senadores Mirta Mirkin y José Alperovich del Bloque Federal que conduce Miguel Pichetto abrió un nuevo frente interno en el peronismo. Con la confirmación del alejamiento de los tucumanos para conformar un interbloque que articulará con el kirchnerismo en la Cámara alta, ambos senadores del Norte marcaron sus diferencias con la conducción del rionegrino a través de una carta.



Por lo pronto, los senadores tucumanos justificaron sus renuncias al negarse votar la ley de Presupuesto que envió el Gobierno al Congreso y que ya cuenta con media sanción de Diputados.



"Hemos acompañado a lo largo de casi tres años el esfuerzo del bloque por incorporar las necesidades de las provincias en la discusión con el Gobierno sobre las leyes que este requería", señalaron Mirkin y Alperovich en una misiva firmada en conjunto. En ese contexto, los senadores señalaron que el Presupuesto el Gobierno "está pretendiendo que aprobemos no tiene consistencia, seriedad ni veracidad.".



Asimismo, ambos atacaron el corazón del proyecto que se debatirá a partir de este miércoles en el Senado al considerar que el texto tampoco cuenta con las consistencias "en sus supuestos de recaudación ni en las metas fiscales propuestas".



"Compartimos la doctrina justicialista pero comprendemos que en cada momento nuestra representación debe organizarse en relación con las condiciones existentes", expresaron los ahora salientes legisladores del Bloque Federal.



En la carta enviada a Pichetto los tucumanos aprovecharon para apuntar sus cañones hacia la Casa Rosada por la crisis económica que atraviesa el país: "En nuestra opinión se impone una postura firme en los hechos y en las palabras frente a un Gobierno que no ha dejado error por cometer y daño por infringirle a la Argentina productiva".



Por último, tanto Mirkin como Alperovich anticiparon que conformarán un bloque de "representación peronista provincial" al tiempo que afirmaron que su postura "implica poder sostener nuestro punto de vista según la comprensión que tenemos de la situación del país y de nuestra provincia". Sin embargo, para finalizar los senadores dejaron la puerta abierta a un reencuentro político: "Con seguridad muchas serán las votaciones que nos encontrarán del mismo lado".







Tras conocerse este lunes los distanciamientos de Alperovich y de Mirkin de la bancada Federal, el propio Pichetto salió a minimizar el hecho y lo vinculó a "razones de naturaleza política que ocurren en Tucumán".



Para el rionegrino, la decisión del exgobernador de renunciar el interbloque peronista para integrar un interbloque junto al Frente para la Victoria de Cristina Kirchner "tiene más que ver con la política que con la vida parlamentaria", en referencia a la interna que el exgobernador mantiene con Juan Manzur, actual mandatario en la provincia del Norte.



En declaraciones a la prensa, Pichetto dijo que el alejamiento de los tucumanos era "una opción previsible" que obedece a un "sinceramiento en términos de futuro", en alusión a la disputa electoral que librará Alperovich con Manzur.



Vale recordar que el pasado Día de la Lealtad el actual gobernador tucumano reunió a una multitud y congregó a una amplia variedad de dirigentes peronistas a quienes conminó a unificarse para ganarle a Cambiemos en 2019. Sin embargo, el mandatario tucumano no hizo ninguna referencia a la expresidente, la figura que bascula los intereses peronistas al interior del movimiento.



La ríspida interna entre Alperovich y Manzur se explica por las aspiraciones de ambos para el año próximo: la Gobernación. De no llegar a un acuerdo con el actual mandatario, Alperovich amenaza con competir por fuera del PJ, poniendo en riesgo la hegemonía que el peronismo tiene en la provincia.