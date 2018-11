La Corte ya tiene fecha para fallar por jubilaciones y Ganancias de jueces

Tal como había anticipado ámbito.com hace dos semanas, la Corte Suprema se apresta a fallar sobre dos temas claves en la agenda judicial: el mecanismo de ajuste de las jubilaciones y el pago de Ganancias por parte de los magistrados.



Por lo pronto, el Centro de Información Judicial (CIJ) anticipó que el próximo 27 de noviembre el máximo tribunal se expedirá sobre la medida cautelar por el pago del impuesto a las Ganancias para los jueces incorporados a partir de 2017. Tres semanas más tarde, el 18 de diciembre, la Corte se expedirá sobre el otro de los temas más calientes dentro de Tribunales: el mecanismo de ajuste de las jubilaciones.



En lo que respecta a esta última causa, lo que se encuentra en discusión es qué índice utilizar para el reajuste de los haberes de las jubilaciones. Vale recordar que el año pasado la ANSES empezó a presentar recursos para reclamar que los jueces no ordenen recalcular los haberes utilizando el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) y, en cambio, dispongan usar la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).



Este indicador se elabora a partir de la información suministrada por las empresas de los aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de las remuneraciones imponibles de sus trabajadores.



Para la gran mayoría de los casos en juicio, la validación del RIPTE implicaría que los haberes se calculen en montos inferiores, respecto de lo que puede obtener hoy por el otro indicador en proporciones que van del 20% al 60%, según cálculos de los abogados. "Pocos casos se benefician con la aplicación del indicador Ripte", admiten expertos previsionales.



Por otra parte, la Corte tiene previsto tratar el próximo 27 de noviembre en la medida cautelar que impide cobrarle el impuesto a las Ganancias a los jueces. Cabe recordar que a fines de 2016, el Congreso sancionó una iniciativa impulsada por el oficialismo por la que se dispuso que los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial no deben pagar Ganancias a menos que su nombramiento haya sido posterior a 2017.

