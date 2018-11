EEUU oficializó la revisión de aranceles al biodiésel argentino

Estados Unidos ratificó este martes la revisión de los aranceles al biodiésel argentino que impiden la exportación del producto a ese país, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial norteamericano, lo cual puede destrabar embarques por unos US$ 1.000 millones anuales.



Washington dio así vía libre a la revisión de los aranceles antidumping y compensatorios, que llegan al 150% contra el biodiésel argentino, tras la variación en las retenciones sojeras locales, que ahora se aplicaron al aceite de soja con el que se produce el biocombustible, lo cual elimina riesgos de dumping.



El 22 de agosto de 2017, el gobierno de los Estados Unidos decidió aplicar aranceles del 57% promedio al biodiésel argentino, medida que paralizó los embarques hacia ese destino, el único que tenía disponible el país.



Entre enero y junio de 2017, la Argentina exportó 741.485 toneladas de biodiésel por U$S 543,8 millones; del total exportado, EEUU compró 716.485 toneladas, el 96%.



En 2016, las exportaciones de biodiésel a EEUU representaron un ingreso de U$S 1240 millones, el 25% de las ventas totales de la Argentina a ese mercado.



La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) celebró la reapertura del diálogo con los EEUU a partir de la decisión del Departamento de Comercio.



"Esto es una buena noticia y el inicio de un proceso que la Argentina estaba esperando, en el cual vamos a colaborar de la mejor manera posible en busca de un resultado beneficioso para ambos países", dijo este martes a Télam el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta.



"Celebramos que la Cancillería hizo un buen trabajo para lograr este hito, que es el punto de partida de lo que esperamos sea un acuerdo justo para todos", agregó el directivo.



Fuentes del sector advirtieron que la negociación puede ser extensa ya que el documento remitido por el Departamento de Comercio fija el plazo de 270 días para dar a conocer una resolución, aunque una decisión política permitiría tener noticias en un período menor.



Los productores argentinos pueden ofrecer un producto de buena calidad y están dispuestos a competir en condiciones razonables y de igualdad, expresaron desde el sector.



La industria de biodiesel en Argentina cuenta con 37 fábricas, y una capacidad de producción anual conjunta cercana a 4,6 Mt/año, de los cuales hoy tiene una capacidad ociosa de unos 2 Mt/año.



La medida de revisión fue adoptada a pedido del Gobierno argentino y fundamentada en el "cambio de circunstancias provocado por la reducción del diferencial entre los derechos de exportación aplicados al biodiesel y aquellos que pagan los insumos del mismo" como el poroto y aceite de soja.



A comienzos de enero el Gobierno de los Estados Unidos oficializó la aplicación de aranceles de hasta 72% a las importaciones de biodiésel desde la Argentina, lo que significó la marginación de la producción local de aquel mercado.



La medida había sido definida en noviembre por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, con aranceles para los combustibles en base a aceite de soja que se ubicaron entre 71,45% y un 72,28%, a raíz de lo que se consideró es el otorgamiento de "subsidios injustos" a los productores argentinos.