La Selección se entrenó con un esquema nuevo

El entrenador interino del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, probó por primera vez con dos equipos diferentes para sendos partidos ante el representativo de México, que tendrán lugar en Córdoba y Mendoza el viernes y martes próximos, respectivamente.



Si bien fueron los ensayos iniciales, lo más rico para el análisis lo dejó el primer equipo que paró Scaloni, ya que lo formó con línea de tres, como era de uso y costumbre que plantara su antecesor, Jorge Sampaoli, de quien fue ayudante de campo durante el Mundial de Rusia.



Ese primer equipo alineó a Gerónimo Rulli; Emanuel Mammana, Juan Foyth y Nicolás Tagliafico; Franco Cervi, Santiago Ascacíbar, Franco Vázquez y Ángel Correa; Rodrigo De Paul; Mauro Icardi y Giovanni Simeone.



El sistema 3-4-1-2 supone, por los intérpretes mencionados, mucho buen pie en el medio, con solamente un volante de recuperación como Ascacíbar y los otros tres de juego, a los que se suman dos nueves "picantes" como Icardi y Simeone.



El otro conjunto ya volvió al más tradicional sistema con línea de cuatro que tanto le reclamaban los hoy ausentes "históricos" a Sampaoli y se alineó con Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Marcos Acuña; Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Erik Lamela, Paulo Dybala y Roberto Pereyra; Lautaro Martínez.



Ese 4-2-3-1 conforma una defensa más sólida, pero por contrapartida los mediocampistas son todos de juego y no aparece ninguno de marca, más allá de ese "doble cinco" integrado por dos jugadores con clara vocación creativa como Paredes y Lo Celso.



Si bien no formaron en ninguno de los dos equipos, sí tomaron parte de la práctica los otros dos arqueros, el de más partidos en la selección, Sergio Romero, y el que nunca había sido convocado, Paulo Gazzaniga, recomendado a Scaloni por su entrenador en Tottenham Hotspur inglés, Mauricio Pochettino.



Los tres convocados que no participaron de la práctica fueron el zaguero central Walter Kannemann y otro debutante en estas lides como el mediocampista velezano Gastón Giménez, quien el lunes por la noche jugó con Vélez frente a San Lorenzo por la Superliga, además de Maximiliano Meza, que está saliendo de un cuadro gripal.



Gabriel Mercado no formó parte de ninguno de los dos equipos porque llegó por la mañana al país, pero practicó hacia el final de jornada, mientras que a un costado del campo de juego Scaloni conversaba con sus ayudantes de campo, Pablo Aimar y Walter Samuel, el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, y el preparador físico, Luis Martín.



Los tres jugadores que formaban parte de la convocatoria inicial y fueron dados de baja por distintas lesiones fueron Nicolás Otamendi, Eduardo Salvio y el juvenil racinguista (20 años) Matías Zaracho.



Las prácticas en el predio de AFA, en Ezeiza, se extenderán a este miércoles nuevamente desde las 17 y el jueves a partir de las 10.30, cuando el técnico ofrecerá una conferencia de prensa que tendrá lugar al término del entrenamiento, a las 13.30. Por la tarde la delegación partirá hacia Córdoba para el juego del día siguiente.



La modalidad utilizada para la prensa se mantiene en el tiempo, con 15 minutos finales habilitados después de cada práctica y atención de futbolistas a los periodistas acreditados. La última actividad del seleccionado argentino en este tormentoso 2018 ya se puso en marcha, mientras todos esperan por Lionel Messi para el año que vendrá.