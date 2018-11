Maradona negó haber criticado a Messi, disparó otra vez contra Scaloni y también la ligó Solari

Diego Maradona negó haber criticado a Lionel Messi asegurando que fue "todo mentira" y que el jugador de Barcelona es su "amigo".



Cuestionado sobre por qué dijo que era "inútil querer hacer caudillo a un hombre que va veinte veces al baño antes del partido", Maradona respondió que era "todo mentira", en una entrevista publicada en la web de la edición mexicana del diario "Marca".



"Él es amigo mío y yo jamás voy a hablar mal de un amigo. En todo caso, se lo digo en la cara. No se lo mando a decir por una entrevista. De Lío digo que es un fenómeno y nada más. Y que había jugadores que iban 20 veces al baño, pero nunca me referí a Messi", añadió Maradona.



A principios de octubre, Maradona le declaró a la cadena "Fox Sports" que había que dejar de "endiosar" a Messi. "Es uno jugando con el Barcelona y en la selección argentina es uno más", había dicho en su momento.



Maradona le dijo a "Marca" que, al contrario de lo que en un primer momento exteriorizó, lo que Messi quiere "es cambiarse rápido, salir a la cancha, y buscar el balón, cosa que muchos otros no hacían".



Finalmente Diego disparó contra el entrenador interino del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, y el ya efectivizado de Real Madrid, Santiago Solari, al juzgar que ambos "no durarán muchos en sus cargos porque no tienen espaldas para soportar los malos momentos".