Agüero confesó que opina Guardiola sobre su nuevo look

El delantero de Manchester City, Sergio Agüero confesó que el entrenador Joseph Guardiola le dijo que no le gustaba su nuevo corte de pelo. Además, descartó estar enojado con él por haber sido reemplazado en el clásico de la ciudad ante el United.



"Solo me dijo que no le gustaba el pelo, ja", manifestó el platinado delantero en el canal oficial del Manchester City.



Luego, descartó estar enojado con Guardiola por haber sido reemplazado cuando faltaban 15 minutos para finalizar el clásico de Manchester: "Salía caminando y pensó que estaba enojado, pero lo miré diciendo que salía porque estábamos ganando y para hacer tiempo, nada más. Después me abrazo. Todo bien como siempre".



Finalmente, habló de su nuevo corte al ser consultado sobre si le traerá suerte dentro del campo de juego: "Espero que el pelo le guste a la gente. Por suerte, a mi hijo le gusto y ya con eso estoy contento. Sobre todo a mi mamá, que es a la que nunca le gusta nada, y que por primera vez me dijo 'ah, te queda bien'".