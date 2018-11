La semana próxima tratarán el desafuero de Cristina en el Senado

El senador Esteban Bullrich (Cambiemos) confirmó que la semana próxima se llamará a debatir el pedido del juez federal Claudio Bonadio para quitarle los fueros a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana), y agregó que esperan obtener quórum para tratarlo.



"Vamos a estar trabajando en el tema para llegar antes del vencimiento de los tiempos establecidos entre el pedido del juez y la votación en el recinto; y vamos a llamar (a sesionar) y esperamos tener quórum para poder tratarlo", adelantó Bullrrich en diálogo con radio Mitre.



Consultado sobre las posibilidades de obtener el desafuero, el senador respondió que "la esperanza es lo último que se pierde", y repitió que tratarán de acatar el pedido judicial.



Por el momento, el único pedido de desafuero que pesa sobre la ex presidenta es del supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA mediante la firma del memorándum de entendimiento con Irán.



El juez Bonadio también pidió su prisión preventiva en la llamada causa de los cuadernos de las coimas, pero supeditó el envío del requerimiento al Senado a que la Cámara confirme su decisión, cosa que todavía no ocurrió.



Sobre el eventual tratamiento del desafuero, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos), había adelantado ayer que el oficialismo llevará el tema al recinto antes del fin de las sesiones ordinarias, aun cuando creen que, por la negativa del peronismo, no reunirán a la mayoría calificada de dos tercios que se necesitan para aprobar el pedido del juez.



"Creemos que el plazo vence antes de fin de mes, así que pediremos tratarlo antes", indicó Pinedo.