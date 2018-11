Argentina supera la media mundial en diabetes: uno de cada 10 la presenta

En Argentina se estima que una de cada 10 personas mayores de 18 años tiene algún tipo de diabetes, más de un punto porcentual de la media mundial que se encuentra en 8,5% de la población, según datos oficiales sobre esta enfermedad cuyo Día Mundial se conmemora el 14 de noviembre de cada año.



"La diabetes es una enfermedad cuya prevalencia es cada vez mayor a nivel mundial. Según previsiones afectará a más de 592 millones de personas en 2035. En la actualidad, se estima que más de 425 millones de personas la padecen", indicó Carlos Reguera, médico cardiólogo y jefe del área de Medicina Preventiva y Cardiología de Ineba (Instituto de Neurociencias Buenos Aires).



Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.



Según datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia mundial de la enfermedad es de 8,5%; en tanto que en Argentina la última Encuesta de Factores de Riesgo (2013) estimó que la prevalencia nacional es de 9,8%.



Existen distintos tipos de diabetes: la tipo 1 no es prevenible y se produce por secreción inadecuada de insulina en el páncreas de causa desconocida; suele manifestarse durante la infancia con síntomas como sed y hambre exageradas, abundante producción de orina (poliuria) y cambios en la visión.



"Su prevalencia en relación a la tipo 2 es baja, pero para las familias en las que se presenta es el cien por ciento de su vida; por eso es importante brindar información", indicó Liliana Tieri, presidenta de la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina (CUI.D.AR).



A modo de ejemplo, Tieri describió que "en las escuelas los docentes no deberían asustarse si un niño se toma la glucemia o tiene que darse insulina, así como tampoco tienen que impedirle que haga actividad física porque, por el contrario, es altamente recomendado para ellos".



La diabetes tipo 2 es la forma más frecuente (85-90% de los casos) y suele manifestarse en la edad adulta. Según la OMS, "es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores".



"Esta diabetes puede ser prevenida manteniendo un peso saludable, realizando al menos 30 minutos de ejercicio de moderada intensidad (por ejemplo, caminar a paso rápido) la mayoría de los días de la semana, comiendo sano (evitando el azúcar y las grasas saturadas), y no fumando", informó por su parte Carlos González Malla, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).



Y añadió que "lo positivo de la diabetes tipo 2 es que puede detectarse tempranamente, antes de que aparezcan sus manifestaciones clínicas y, si se adoptan medidas como reducción de peso, dieta saludable y ejercicio, puede reducirse el riesgo de padecer complicaciones".