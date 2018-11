Cómo será el cronograma de servicios públicos y cortes por el G20

La reunión del G20 que se hará a fin de mes en la Ciudad de Buenos Aires obligará a una reprogramación en los aeropuertos, autopistas, avenidas y diferentes puntos de Capital Federal y el conurbano donde se desarrollarán las deliberaciones.



En materia de aeropuertos, en Aeroparque no habrá vuelos comerciales desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el sábado 1/12 a las 22.



En El Palomar, en tanto, los vuelos comerciales se cancelarán desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el sábado 1/12 a las 22.



El aeropuerto internacional de Ezeiza, en tanto, operará normalmente, aunque se intensificarán los operativos de seguridad y los controles migratorios.



En cuanto a las autopistas, la Illia, Cantilo y Lugones estarán cerradas al tránsito desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el domingo 2/12 a las 12 del mediodía.



El puerto de Buenos Aires cierra sus operaciones desde el jueves 29/11 a las 15 hasta el domingo 2/12 a las 12. Durante este tiempo no habrá libertad marítima para circular, y diversas aéreas estarán controladas por Prefectura Naval.



Asimismo, en cuanto a los trenes, no habrá actividad ferroviaria en Retiro desde el viernes 30/11 a las 10 hasta el domingo 2/12 a las 12.



En otro orden, el predio de Costa Salguero estará cerrado al público desde el martes 27/11 a las 15.



Asimismo, se decretó asueto administrativo el 30 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires en todas las dependencias estatales.



Durante las deliberaciones del G20 habrá tres anillos de protección en torno al centro de convenciones y la avenida Figueroa Alcorta estará cortada al tránsito a la altura de la Facultad de Derecho. Los anillos estarán en Alcorta y Sarmiento, Lugones y Dorrego, y en la autopista Illia cercano a Av. del Libertador. Todos estos cortes totales comienzan el jueves 29/11 a las 15 hasta el domingo 2/12 a las 12.



La avenida Ramos Mejía también estará cortada y vigilada. En tanto, toda la zona cercana a Costa Salguero estará cerrada al público. Es un perímetro de 12 kms. que estará custodiado por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA, fuerzas antidisturbios, buzos y unidades de superficie.



Más allá de los cortes, también habrá fuertes operativos en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta. También se dispondrá un operativo con corte en Alvear y Arroyo, zona por donde circularán los mandatarios para entrar y salir de los hoteles.



La cena de gala será el viernes 30/11 en el Teatro Colón. Por este motivo estará cerrada al tránsito la avenida 9 de Julio durante la jornada del viernes 30/11 hasta el sábado 1/12 a las 8 y por esta razón no circularán en estos horarios los subtes que pasan por esta zona.