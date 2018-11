Macri asistirá al acto por el aniversario de la desaparición del ARA San Juan

El presidente Mauricio Macri tiene previsto estar presente en el acto por el primer aniversario de la desaparición del submarino ARA San Juan. La ceremonia se llevara a cabo este jueves, alrededor de la 17 en la Base Naval de Mar del Plata, según pudo confirmar ámbito.com.



La convocatoria a las familias de los tripulantes se realizó a través del propio jefe de Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante José Luis Villán. Cabe recordar que el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo a primera hora de la mañana el ARA San Juan se comunica con su base.



En un primer momento se pensó que Macri no asistiría dado que son conocidas las duras críticas de los sobrevivientes al rol que tuvo el gobierno en el manejo de la desaparición. Es más, un grupo de familiares ya hicieron conocer su repudio a su participación al hacerlo responsable de la desaparición de los 44 tripulantes por ser el "Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".



Luego de un año aún no hay noticias del Submarino a pesar que la empresa norteamericana Ocean Infinity, con un navío bandera noruega, estuvo llevando a cabo tareas de búsqueda submarina aunque justamente este viernes cesará su búsqueda.



Según señaló en su momento la Armada en un comunicado la empresa Ocean Infinity recibió "toda la información recabada durante los primeros meses de búsqueda y de otras fuentes también, para diseñar su operación".



Asimismo destacó que "las áreas de búsqueda definidas por la empresa resultaron coincidentes con las zonas barridas por la Armada Argentina".



Participaron de la búsqueda a bordo del "Seabed Constructor" tres Oficiales observadores de la Armada Argentina y cuatro familiares de los tripulantes del submarino como veedores.



Al tercer día de la desaparición del ARA San Juan el gobierno decidió aceptar ayuda internacional para iniciar la búsqueda del submarino.



Aun no se conoce las causas de lo ocurrido con el submarino y recién pasado el 30 de noviembre se informó oficialmente que no había posibilidades de encontrar vivos a los tripulantes y se dio por terminada la búsqueda de sobrevivientes.