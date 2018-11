En medio de críticas por bono, Gobierno lanza plan de financiamiento para pymes por $ 22.000 M

El Ministerio de Producción y Trabajo anunció junto a once bancos públicos y privados una nueva línea de financiamiento para aliviar los costos de fin de año de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de un plan de una línea de descuento de cheques para capital de trabajo por un monto total de $ 22.000 millones y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero próximo.



El anuncio llega en medio de fuertes críticas del sector pyme por el decreto que obliga a los privados a pagar un bono de $ 5.000 a sus empleados. Por lo pronto, la tasa final bonificada por el Ministerio de Producción y Trabajo será 38% para los bancos públicos y 45% para los privados, con un plazo de hasta 90 días.



Las entidades financieras que suscribieron a este acuerdo son el Banco Provincia, el Banco de Córdoba y el Banco Ciudad. En el caso de los bancos privados, los que participan de este programa de financiamiento Francés, Santander, HSBC, Patagonia, Supervielle, Macro, Galicia, y Credicoop.



"Sabemos que la coyuntura no es fácil, y que es aún más difícil para las pymes, pero estamos convencidos que después de este proceso la economía va a estar más sólida y las PyMEs van a tener una macro estable", afirmó Dante Sica, titular de la cartera de Producción y Trabajo al anunciar el nuevo plan. En ese contexto, el ministro sostuvo: "Necesitamos que todas las partes hagan un esfuerzo para poder salir adelante y superar este momento".



Por estos días, la relación entre el sector pyme y el Gobierno no pasa por su mejor momento. El bono de $ 5.000 decretado por el Gobierno encendió las alarmas y las críticas desde las pequeñas y medianas empresas al advertir que muchas empresas del sector no podrán pagar la remuneración extra.



Por lo pronto, desde los marroquineros advirtieron que "muchas empresas no podrán hacer frente a este bono" al tiempo que apuntaron sus cañones contra la Casa Rosada por considerar que "el Gobierno está trasladando su fracaso económico a las pymes".



Desde la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afine (CIMA) advirtieron que el Gobierno "no llamó a los sectores pymes para consultar si podíamos pagarlo". En ese mismo sentido, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideraron la medida como "inútil y discriminatoria" y expresaron su "disconformidad" ante el decreto que estableció el pago del bono.