Senadores volvieron a reclamar por el fondo sojero

La sesión especial en la que este miércoles se trata el Presupuesto 2019 comenzó con pases de factura. Es que distintos senadores de la oposición no le perdonan al oficialismo que haya dejado fuera del temario el tratamiento del proyecto de rechazaba el DNU que eliminó el Fondo Sojero.



Apenas comenzada la sesión el formoseño José Mayans pidió una cuestión de privilegio para denunciar que "por instrucción" del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se convocó a una sesión especial, en lugar de una ordinaria que hubiese permitido incluir el proyecto en el temario.



El senador recordó que el despacho de la Bicameral de Trámite Legislativo tenía preferencia para ser tratado en esta sesión y lanzó: "Faltamos a nuestra palabra, no tenemos palabra, tendríamos que haber tratado el Fondo Sojero".



También, calificó a la eliminación del fondo de la soja de "rapiña" por parte del Estado nacional y reclamó su "inmediato tratamiento por el bien de las provincias".



A su turno, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, también criticó la convocatoria a una sesión especial y solicitó que la excepcionalidad no se vuelva norma.



Otro senador que se refirió al tema fue el santafesino Omar Perotti. Vía Twitter, en medio de la sesión, adelantó su voto negativo y lo argumentó entre otras cosas en la quita del fondo a la soja.



"Nos quitan los recursos del Fondo Sojero que llegaban a los 363 municipios y comunas de Santa Fe garantizando una obra pública en cada uno de ellos", expresó.



"Estos fondos no desaparecieron, sino que se los apropia la Nación. Es una medida centralista que afecta el federalismo e impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos", concluyó.