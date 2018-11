Cerró una nueva planta textil y dejó a 50 trabajadores en la calle

La crisis que está viviendo el sector pyme se cobró una nueva víctima. La empresa textil Tileye cerró su planta en Catamarca dejando a 50 trabajadores sin empleo. "Tuvimos que cesantear (a los empleados) con dolor y preocupación", cita una comunicado de la empresa que advierte la decisión se tomó por caída de las ventas y un deuda de $ 11 millones que no pudieron financiar.



La fábrica había sido inaugurada hace 35 años y requirió una fuerte inversión para la construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de tejeduría, corte y confección.



La empresa explicó que pese a las dificultades que sufriera la industria en general en sus primeros años lograron nivelar el déficit por sobrecosto y por altos costos logísticos debido a lejanía del establecimiento, "pero hace más de 10 años que no tienen ningún tipo de promoción industrial ni fiscal, lo que ocasionó que aumentara su déficit comercial", advirtieron.



Durante los últimos 5 años la situación se agravó notoriamente empeorando durante el actual ejercicio por la gran crisis general en donde se vivió una caída persistente de ventas del orden del 25% 30% que se sumaron importantes pérdidas en los últimos periodos, "llegando en el ultimo a una pérdida anual que supera los 11 millones de pesos, monto, que no se pudo financiar", se explicó.



La situación de la fábrica de ropa interior se suma al cierre de Alpargatas, Calzados Catamarca y Yerciplast, según publica en su sitio el diario El Esquiú.



Por último, desde la textil aseguraron que pese a l cierre la planta quedó intacta con toda la maquinaria e instalaciones en condiciones de volver a utilizarse si una reactivación económica lo permitiera.