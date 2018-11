Peronismo avaló juez propuesto por el Gobierno que había sido impugnado por Carrió

La Comisión de Acuerdos del Senado finalmente avaló la designación de un juez federal de Santiago del Estero propuesto por el Gobierno, con el respaldo del Bloque Justicialista y el kirchnerismo pero no de Cambiemos.



Se trata del actual presidente del Tribunal Superior de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, que aspira a ser designado juez federal de primera instancia de esa provincia y cuyo pliego de designación había quedado trabado en la Comisión de Acuerdos.



En la reunión que esa comisión realizó este miércoles, los senadores del justicialismo y del Frente para la Victoria firmaron el dictamen para el pliego, que el propio oficialismo había dejado de lado por la impugnación que oportunamente presentó la diputada Elisa Carrió.



El nombramiento de Argibay había sido impugnado por la líder de la Coalición Cívica por considerar que el magistrado "en nada garantiza la independencia del Poder Judicial Federal en la provincia donde ejercerá" el cargo para el que fue propuesto.



La impugnación de la co fundadora de Cambiemos se refiere a que en 2013 el Tribunal que preside Argibay habilitó la reelección del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ante una presentación realizada por el mandatario pese a que la Constitución local le impedía renovar el cargo.



Además, Carrió señaló en su impugnación que Argibay está "sindicado como uno de los responsables de encubrir y participar de la red de narcotráfico de Santiago del Estero".



En octubre pasado, Argibay se presentó ante la Comisión de Acuerdos que preside el justicialista Rodolfo Urtubey y rechazó las acusaciones de la diputada, al tiempo que destacó que su "compromiso con lo público y con la provincia ha sido una constante" en su vida.



Respecto del fallo de 2013 que le permitió a Zamora ir por su segunda reelección -algo que finalmente impidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación- el magistrado santiagueño sostuvo que la cláusula constitucional que fue "cuestionada" por el mandatario era "muy clara para el gobernador pero no para el vicegobernador".



"Son temas absolutamente opinables", sostuvo Argibay en el Senado, al tiempo que indicó que se trata de "casos difíciles que deben resolver" los jueces y y señaló que "todas las cortes se encuentran ante estos planteos constitucionales que a veces no tienen una solución única".



En esa reunión, el oficialismo decidió dejar el pliego en suspenso debido a la impugnación de Carrió pero este miércoles por la mañana, sorpresivamente, los senadores del justicialismo y el kirchnerismo unieron fuerzas y firmaron el dictamen.