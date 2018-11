Con un nuevo líder, se dieron a conocer los 10 equipos más valiosos en el fútbol de EEUU

Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino y con cuatro jugadores argentinos (Franco Escobar, Leandro González Pirez, Eric Remedi y Ezequiel Barco y el nacionalizado Héctor Villalba) en el plantel, encabeza la lista de equipos más valiosos de la Major League Soccer de Estados Unidos gracias al apoyo masivo de sus espectadores, según la revista Forbes.



El equipo de Georgia, que el año pasado disputó su primera temporada en la competición, selló el récord de hinchas en un encuentro de playoffs al llenar su estadio con 70,526 aficionados y firmar una media de más de 50,000 espectadores por encuentro durante la campaña, vendiendo más de un millón de entradas.



Así, su valor, según Forbes, está estimado en 330 millones de dólares.



Atlanta United, que sustituye en el primer lugar de la lista a Los Angeles Galaxy, es uno de los favoritos al título, Martino fue elegido Mejor Entrenador del Año y cinco de sus jugadores están entre los 20 que más camisetas venden en toda la liga (el venezolano Josef Martínez, el paraguayo Miguel Almirón, el albiceleste Ezequiel Barco, Darlington Nagbe y el nacionalizado guaraní Héctor Villalba).



"Creo que es una de las más grandes historias de un equipo de expansión en la historia del deporte profesional", le comentó a Forbes el comisionado de la liga, Don Garber. "El equipo continúa desafiando nuestras expectativas", agregó.



Los Galaxy ocupan ahora la segunda posición, con un valor estimado en 320 millones, mientras el Seattle Sounders es tercero, con 310 millones.



El valor medio de una franquicia de la MLS está en 240 millones, un 7,6% más que en 2017.



• El listado de los 10 equipos más valiosos de la MLS.



1. Atlanta United - u$s 330 millones

2. Los Ángeles Galaxy - u$s 320 millones

3. Seattle Sounders - u$s 310 millones

4. Los Angeles Fútbol Club - u$s 305 millones

5. Toronto FC - u$s 290 millones

6. Portland Timbers - u$s 280 millones

7. New York City - u$s 278 millones

8. Orlando City - u$s 275 millones

9. Sporting Kansas City - u$s 270 millones

10. DC United - u$s 265 millones.