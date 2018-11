Cómo es el paquete de leyes económicas que acompaña el Presupuesto

El Presupuesto 2019 se encuentra acompañado de un abultado paquete de proyectos económicos entre los que se encuentra la adenda del Consenso Fiscal que firmaron 19 de las 24 provincias y una modificación sobre el impuesto a los Bienes Personales.



El proyecto de presupuesto contempla un gasto total de más de $ 4 billones de pesos, un dólar promedio de $ 40,10, inflación interanual del 23% para diciembre del año próximo y una caída de la economía del 0,5% del PBI, mientras que los servicios de deuda aumentarán 48,8% respecto de 2018.



Uno de los puntos centrales para el Gobierno es el objetivo de "déficit cero" contemplado en la iniciativa, al pasar de un desequilibrio primario (es decir, sin contar el pago de intereses de deuda, que se incrementa en un 50%) del 2,6% del PBI en 2018 a cero en 2019.



Según la iniciativa, la recaudación tributaria subirá un 38,9% y se ubicará en 4 billones 829 mil millones de pesos; el consumo privado tendrá saldo negativo del 1,6%; la inversión bajará en un 9,7%; las exportaciones subirán un 20,9% y las importaciones un 2,8%.



El presupuesto establece un aumento de recursos para Desarrollo Social del 34,2% respecto de este año y la creación de un fondo de 6.500 millones de pesos para girar a las provincias a modo de compensación por la rebaja de subsidios al transporte.



• Adenda



La adenda al Consenso Fiscal 2018 apunta a modificar los compromisos de ajuste en cuentas públicas firmados por las provincias, con el fin de que puedan afrontar a partir del año próximo el costo de los subsidios al transporte público y a la tarifa eléctrica diferencial, cuya responsabilidad les fue traspasada por la Nación.



En el proyecto, los gobernadores acordaron derogar las exenciones del impuesto a las Ganancias para empleados públicos, con el fin de aumentar la recaudación, y se habilita la posibilidad de incrementar el gasto público corriente primario más allá de los límites que había establecido el Consenso Fiscal.



Los únicos gobernadores que no firmaron la adenda fueron el formoseño Gildo Insfrán, la santacruceña Alicia Kirchner, el pampeano Carlos Verna, el puntano Alberto Rodríguez Saá y el santafesino Miguel Lifschitz.



• Bienes Personales



La Cámara de Diputados había aprobado un proyecto para que el mínimo no imponible de este tributo pase de $ 1.050.000 a $ 2.000.000 a partir de 2019 y, a partir de una propuesta de Cambiemos, se eliminó el cobro de este impuesto sobre inmuebles rurales.



Sin embargo, durante el debate en el Senado el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, presentó un proyecto alternativo para eximir del impuesto a los Bienes Personales destinados a casa-habitación de hasta 18 millones de pesos, el cual fue acordado con el oficialismo.



• Cooperativas y mutuales



Se trata de un proyecto correctivo impulsado por el santafesino Omar Perotti (Justicialista) y el chaqueño Ángel Rozas (Cambiemos) para reducir el impuesto sobre el capital que pagan las cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y de seguros.



El Presupuesto 2019 prevé elevar esa alícuota del 2% al 6% el año próximo, lo que generó un reclamo de las cooperativas y mutuales y llevó al Senado a impulsar una iniciativa correctiva para que el impuesto sea del 3%.



• Revalúo



Otro de los proyectos propone una modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para cambiar el criterio de revalúo por inflación de la rentabilidad de las empresas.



Según la iniciativa, para los ajustes por inflación de balances no se impondrán actualizaciones en tercios -como se votó el año pasado-, sino del 55%, 30% y 15%, respectivamente para los próximos tres períodos.



Además, se sustituyen disposiciones del ordenamiento tributario vigente: las expresiones "Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)" e "Índice de Precios al por Mayor, nivel general" reemplazan la de "Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC)" que suministre el INDEC.



• Monotributo especial



Hay dos proyectos que buscan establecer un régimen de monotributo especial para productores cañeros y tabacaleros: uno original del Senado y otro con modificaciones de Diputados.



La iniciativa original de la Cámara alta, impulsada por la tucumana Beatriz Mirkin (Justicialista) propone "que los ingenios hagan de agente de retención" y el monotributo "se cobre por única vez cuando entregan la caña" en lugar de pagarlo una vez al mes.