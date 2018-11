Reclutamiento: aspectos clave para tener en cuenta a la hora de buscar los mejores talentos

Por Fernando Judzon.-



Existen nuevas formas, métodos y herramientas que se ponen en práctica a la hora de buscar y detectar el mejor candidato para tu empresa. ¿Cuáles son las tendencias que marcan el presente y futuro inmediato del reclutamiento especialmente en empresas de desarrollo de software con el desafío de que elijan quedarse?



La tecnología cumple un rol importante en la segmentación e identificación de talentos. Los procesos de búsqueda y evaluación se fueron adaptando a la transformación digital, es por ello que a diferencia de otros tiempos, hoy las empresas vamos en busca de aquellos talentos con mejor potencial y los rastreamos en sus ámbitos de pertenencia, como pueden ser las redes sociales o a través de herramientas que son más amigables a los candidatos, como por ejemplo las entrevistas virtuales. Todo esto, además, nos permite acortar los tiempos de selección y las distancias geográficas.



Ir en busca de los mejores. En Virtualmind participamos de encuentros y actividades con jóvenes estudiantes o profesionales de diferentes puntos del país. El contacto directo con posibles candidatos e interesados en nuestra compañía no perdió valor con el tiempo a pesar del avance de las nuevas tecnologías, y además, nos permite abrir el juego a candidatos de cualquier ciudad del país logrando descentralizar las búsquedas. Este año participamos en eventos del sector (por ej .NET Conf) donde pudimos encontrarnos cara a cara con casi 1000 posibles candidatos, abriendo la posibilidad de que ellos mismos nos conozcan y nos pregunten acerca de nuestros proyectos y experiencias.



Las referencias nos importan. ¿Qué mejor que nuestros propios colaboradores nos referencien un profesional? ¿Qué mejor que trabajar con aquellos que nos motivan, de los cuales aprendemos y con los que queremos volver a compartir experiencias y proyectos? Ex compañeros de trabajo o de la facultad son generalmente las personas que vienen recomendadas. Armar una red de pertenencia es muy valioso: incentivamos estas referencias por medio de campañas y reconocimientos porque creemos que trabajar en un entorno de contención resulta más eficiente. Tanto es así, que actualmente el 15% de nuestros colaboradores son referidos y trabajamos para que ese porcentaje siga creciendo.



Seguimiento. Nos importa cada postulante. Nos ocupamos de que estén informados de su estado en cada etapa del proceso. Desde el inicio, escuchamos sus intereses, comprendemos sus necesidades, sus objetivos personales y profesionales y tenemos en cuenta sus tiempos. Respetar a cada postulante es nuestra premisa y creemos que debería ser la de cualquier compañía.



Una vez que el profesional comienza a trabajar con nosotros, comienza un nuevo desafío: que se sienta motivado para elegir todos los días este espacio de trabajo.



Lo más importante es tener pasión. Todo se puede aprender, y aún más en la industria del software porque la tecnología avanza y hay que estar actualizado siempre. Por eso nos encargamos de dar capacitaciones y de formar a cada uno de los que integran nuestros equipos de desarrolladores, diseñadores, testers, entre otros. El mundo IT no es sencillo, pero tampoco imposible: lo que priorizamos a la hora de reclutar son las ganas, la voluntad y la pasión del candidato.



El objetivo es que las personas quieran trabajar en tu empresa. En Argentina hay mucha competencia en la industria IT, es por ello que es importante cambiar el paradigma de "retención" y comenzar a entender que lo importante es que el profesional elija quedarse. Nuestro rol es estimular ese deseo sintiéndose a gusto con su entorno laboral. Una de las formas radica en conocer los intereses, gustos y objetivos de los profesionales; ofrecerles objetivos desafiantes dentro de la misma compañía. Buscar afuera lo que ya se tiene adentro es un error común.



Equipos colaborativos en un espacio de trabajo motivador. Entusiasmar a cada integrante del proyecto es un desafío y lo que buscamos todos los días. Hay que cuidar a los profesionales que ya están insertos y darles facilidades, comodidades, herramientas y principalmente, incentivarlos hacia la permanente superación con proyectos creativos e innovadores. Cada vez son más las empresas como la nuestra que promueven la idea de crear entornos de trabajos "amigables" y "colaborativos", donde los profesionales se sientan como en su casa, lejos de las tradicionales formalidades de otras generaciones y tiempos.



El mercado laboral, en especial la industria IT, es cada vez más competitivo y globalizado. Los tiempos cambiaron, los currículums de a poco están quedando atrás, las entrevistas de aptitudes ayudan pero no son absolutamente determinantes, y las nuevas tecnologías ayudan a reducir la distancia entre las empresas y los talentos en cualquier lugar del país y la región. Y si tuviste la oportunidad de encontrar al mejor talento o a la persona más adecuada para tu negocio, hay que cuidarlo. Motivarlos con actividades, capacitaciones y proyectos interesantes es la alternativa que más funciona.