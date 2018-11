Luego de que el Banco Central implementara el sistema de bandas logrando la estabilización del dólar, que a cotización de hoy se encuentra cercano a los $35,50, y a partir de la nueva suba en la tasa de referencia impuesta por dicha entidad, los plazos fijos en pesos vuelven a ser una opción atractiva para los argentinos que quieren cuidar sus ahorros de los vaivenes de la economía debatiéndose entre realizar un depósito a plazo o comprar dólares, entre otras alternativas.



Para comenzar, diremos que el Central, en un intento de volver más atractivos los plazos fijos en pesos ha modificado las normativas vigentes para que en los depósitos a largo plazo se puedan pagar los intereses cada 30 días y no solo todos juntos al finalizar el plazo de inversión pactado. Por otro lado, en los últimos días algunas entidades como el Banco Macro, HSBC, Nación y Columbia, entre otras, subieron la tasa anual para sus plazos fijos en moneda nacional a porcentajes cercanos al 50%, para de ese modo, ofrecer rendimientos por encima del porcentaje de inflación.



Entonces si tengo $50.000 ahorrados, ¿Qué conviene hacer con un dólar calmo y con plazos fijos que pagan intereses anuales próximos al 50%?



Tomemos como ejemplo al Banco Nación y supongamos que realizamos una inversión a plazo fijo de $50.000 con un plazo de 90 días a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48,51% que es la que paga la entidad por los depósitos realizados de manera electrónica. Esto quiere decir que el interés mensual será del 4,1% produciendo una ganancia total de $5.980,78 en tres meses.



Estos datos tienen sentido si los comparamos con otro factor, que nos va a ayudar a saber si conviene invertir en plazo fijo en pesos o comprar dólares, que es el porcentaje de inflación proyectado que, tomando como paramento los resultados del Relevamiento de las Expectativas del Mercado (REM) de octubre, una encuesta que lleva a cabo el gobierno en la que participan referentes del sector financiero privado, la inflación será del 3,1% para noviembre, del 2,8% para diciembre y del 2,5% para enero. En definitiva, al ser la inflación proyectada menor al porcentaje de interés pagado mensualmente para el plazo fijo, este resulta ser una opción conveniente de inversión.







Pero claro, estamos en Argentina, hecho que lleva a que también sea precavido pensar en lo que pasaría si se sucede una nueva turbulencia cambiaria o una leve suba en el precio del dólar, pues, de depreciarse el valor del peso, los ahorros que se tengan invertidos en dicha moneda serán directamente impactados. Con estas tasas para los plazos fijos, el dólar debería subir más del 3,1% para colocarse, de eso modo, por encima de los $37 produciendo una pérdida en el capital del ahorrista.



Frente a este panorama se consultó a especialistas en la temática acerca de que sería mejor, teniendo $ 50.000 para invertir, comprar dólares o realizar un depósito a plazo en pesos. Entre las respuestas obtenidas, la recomendación que expuso un alto funcionario del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) pareció realmente sensata y lógica como para ser aplicada por los pequeños ahorristas argentinos. El funcionario respondió con un contundente "mitad y mitad, invierto $25.000 en un plazo fijo y paso los $25.000 restantes a dólares", explicó.



"Las tasas son altas y representan una oportunidad de utilidad muy importante porque si el dólar se queda quieto, el rendimiento siempre será bueno, ahora bien, digo la mitad porque el dólar está bajo y se encuentra prácticamente en su piso, por lo que, su tendencia es subir, y a pesar de que a lo mejor no sube mucho, de hacerlo más de un 3%, uno pierde parte de lo que tiene en pesos, sin embargo, aplicando esta estrategia recupera su capital a partir de los $25.000 que pasó a dólares", agregó.



Una tercera opción, los plazos fijos UVA



Existe una alternativa a los plazos fijos en pesos tradicionales, se trata de los que se realizan en UVA`s (Unidades de Valor Adquisitivo) los cuales muestran ser, según los números publicados, una de las opciones favoritas de los argentinos en este momento, ya que, los depósitos en esta modalidad prácticamente se triplicaron entre enero y octubre por ser una buena solución ante la pérdida del poder adquisitivo del peso por la fuerte devaluación.



Los plazos fijos en UVA´s funcionan de la siguiente manera: la inversión realizada en pesos es transformada a UVA y cuando este vence, la entidad paga al cliente el equivalente a la cotización de la UVA en el momento en que se cumple el plazo de inversión. Como esta unidad se ajusta en base a la inflación, nunca pierde valor frente a la misma protegiendo, por lo tanto, el poder adquisitivo de los pesos depositados por el ahorrista, a su vez, los bancos pagan un interés adicional que oscila entre el 0,5% y el 1% sobre el monto de depósito.



Un ejemplo, supongamos que realizamos un depósito de $ 50.000 el primero de julio del corriente año cuando la UVA cotizaba a $ 24,71, es decir que, nuestra inversión fue transformada en 2.023 UVA´s. El plazo elegido fue de 90 días que es el mínimo establecido para este tipo de plazo fijo. Cumplido dicho plazo, el primero de octubre, la unidad cotizaba a 26,73, por lo que, el banco nos devolvió, en principio, $ 54.000, más un interés supongamos del 1%, hacen un total de $54.500 de retorno de la inversión.



Consejos útiles antes de invertir en un plazo fijo en pesos



1. Invertir a corto plazo si es posible no mayor a los 90 días. De esta manera se dispone más rápido de liquidez, lo que le dará mayor flexibilidad ante una suba o caída fuerte del dólar.



2. No dejar de analizar las ofertas que puedan tener las cooperativas financieras que suelen pagar mejores intereses que los bancos más reconocidos. Un ejemplo de esto es el plazo fijo ofrecido por COMAFI que está pagando, al día de la fecha, 54% de interés.



3. Otra alternativa a tener en cuenta son losplazos fijos en pesos disponibles en plataformas web como Afluenta, Sesocio.com o Crowdium, entre otras, ya que, estas están aplicando una TNA mucho más alta que los bancos, siendo estas del 78,3%, 69% y del 59,28% respectivamente.



4. Realizar una inversión a plazo fijo en pesos en un banco en el que ya tiene una cuenta de ahorros es ventajoso porque le permite emplear la modalidad de plazo fijo electrónico que paga tasas muchos más altas que uno realizado en una sucursal, un ejemplo de esto es el Nación que por una inversión de $50.000 a 90 días aplica un interés del 20,5% para quienes lo hagan por sucursal y del 48,51% para los ahorristas que inviertan desde el Home Banking mediante transferencia.



5. Si decide invertir en un plazo fijo en UVAs, compare las ofertas para saber que entidades aplican un mayor interés, recuerde que existen algunas que pagan 0,5% y otras que llegan a abonar hasta un 1%.



6. Ya sea que invierta los $50.000 o una parte de los mismos es bueno que sepa que el gobierno lo respaldará a través de Fondo de Garantía de Depósitos que responde en caso de insolvencia de la entidad en la que realizo el deposito.



Conclusión



La idea de invertir es poder optar por aquellas herramientas que permitan no sólo obtener ganancias y cuidar los ahorros, si no también, poder adaptarse a las circunstancias de las condiciones de mercado que como sabemos en nuestro país suele modificarse con frecuencia, por ello, un buen inversor es aquel que está atento a la coyuntura actual y que no se queda por mucho tiempo en la misma modalidad de inversión o moneda.



Por último, recurrir a fuentes de información confiables a la hora de investigar con el fin de decidir qué tipo de inversión realizar, sin embargo, es importante aclarar que las afirmaciones son en realidad predicciones y que nadie puede saber a ciencia exacta lo que realmente va suceder, por lo que, es bueno analizar las variables sabiendo que invertir siempre conlleva un menor o mayor riesgo según la herramienta elegida y las condiciones que muestra el contexto.