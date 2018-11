Advierten que apenas 1 de cada 3 empresas contratarán personal en 2019

La crisis argentina golpea fuerte a las empresas. Sólo tres de cada 10 prevén realizar contrataciones durante 2019 mientras que cerca del 54% aseguró que no lo harán y apuntarán a retener al personal. Asimismo, el 44% cree que podrá mantener una situación estable con respecto en comparación con este año.



Un informe privado realizado por Adecco Argentina sobre perspectivas laborales, reveló que apenas el 30% de los directores de Recursos Humanos consultados en 124 empresas locales tienen entre sus planes ampliar el tamaño del personal con la contratación de nuevos empleados. En ese sentido, el 27% sostuvo que las perspectivas para 2019 están basadas en una mejora.



Sin embargo, un número alarmante señala que el 70% sostuvo que no incorporarán trabajadores en la empresa: entre ellos, el 54% informó que no habrá cambios en la plantilla, mientras que el 21% sostuvo que reducirá su personal. Es que de la muestra también se destaca un detalle no menor: uno de cada cuatro -26%- manifestó una mirada negativa al señalar que la situación económica empeorará y esto tendrá un impacto en las contrataciones y los despidos.







Con respecto a quienes aumentarán el tamaño del personal, el 19% dijo que lo harán en 10%, el 7% de un 10 a un 20% y el 3% de un 20 a un 30%. La mitad de los directores de RRHH cree que no aumentará el porcentaje de mujeres en cargos directivos durante 2019. En tanto que entre los mayores desafíos identificados por quienes dirigen RRHH está la motivación del personal (50%), la retención del talento (44%) y mejorar la productividad (41%).



A la hora de pensar el perfil a contratar, lo más solicitado es la experiencia laboral, con el 67%. Pese a ello, también le otorgan gran importancia a que posean un título universitario o terciario (55%), sepan idiomas (27%), tengan manejo de herramientas informáticas (18%) o que vivan cerca del lugar de trabajo (15%).







Además, más de la mitad de los consultados - 52% - aseguraron que las universidades proveen profesionales requeridos por el mercado, aunque pese a ello 6 de cada 10 manifiestan dificultades para contratar personal acorde a la empresa.



Por otro lado, el 35% señaló que el área para la cual buscarán nuevo personal será operativos y de producción, seguido por los comerciales, de marketing y ventas (34%). Luego, los perfiles de IT (11%), los administrativos (10%), y en menor medida, los directivos y gerenciales (4%), y los financieros y contables (3%). Además, 6 de cada 10 ejecutivos afirman que actualmente es mayor la demanda de personal permanente que temporario.



• Aumentos salariales



Un punto clave a la hora de hablar de personal en una empresa tiene que ver con el salario. En ese sentido, el contexto inflacionario es un desafío para las compañías, ya que los trabajadores requieren aumentos para no ser víctimas del aumento de precios y poder solventar sus gastos cotidianos.



Sobre ello, el 90% sostuvo que otorgará reajustes, aunque al ser consultados por el porcentaje, la disparidad fue notoria. El 48% dijo que será entre el 20% y el 30%, el 23% informó que será entre el 15 y el 20, el 11% entre el 30 y el 40% y el 7% entre el 10 y el 15%.



Un aspecto importante de la encuesta tiene que ver con la mirada que tienen los directores sobre los jóvenes y sus dificultades para la inserción en el mercado laboral. El 50% apuntó a la falta de compromiso como la causa, mientras que el 30% sostuvo que se debe a la que no cuentan con una capacitación adecuada. A su vez, el 24% habló de la falta de experiencia mientras que el 18% se mostró en disidencia con los demás y consideró que no ven dificultades en los jóvenes para conseguir trabajo.