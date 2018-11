Revés para el gobierno inglés: renunciaron dos ministros y peligra el acuerdo del Brexit

Dos ministros británicos, entre ellos el encargado del Brexit, renunciaron en rechazo al principio de acuerdo alcanzado entre Londres y la Unión Europea (UE) para la salida del Reino Unido del bloque, en un enorme revés para la primera ministra Theresa May y para su capacidad de hacer aprobar el entendimiento en el Parlamento.



Las dimisiones, que llegaron menos de un día después de que el gabinete apoyara de manera "colectiva" el borrador del acuerdo, debilitan al máximo a May y envalentonan a sus rivales pro-Brexit de su propio Partido Conservador, donde ya se discute un proceso para desbancarla.



"No puedo apoyar plenamente las condiciones propuestas para nuestro acuerdo con la UE", escribió en su carta de renuncia el ministro para el Brexit, Dominic Raab.



Raab, que accedió al puesto tras la renuncia de David Davis en julio pasado, fue el responsable del último tramo de las negociaciones con la Comisión Europea, y hasta ahora había apoyado el plan de May.



"No puedo reconciliar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país" de que se respetaría el resultado del referéndum popular de 2016 en el que se aprobó el Brexit, agregó.



La ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, pegó el portazo poco después de Raab, quien en su carta de renuncia dijo que "no es bueno tratar de fingir que este acuerdo honra el resultado del referéndum cuando es obvio para todos que no lo hace".



Las partidas -varios secretarios de Estado también han dado un paso al costado- son una nueva señal de que muchos partidarios del Brexit no respaldarán a May en una votación en el Parlamento sobre el acuerdo.



Los políticos euroescépticos dicen que el acuerdo, que contempla estrechos lazos comerciales entre el Reino Unido y el bloque, convertirá al país en un estado vasallo de la UE, a la que quedará atado por leyes y reglas sobre las que no tiene ni voz ni voto.



May hablará hoy ante los legisladores de la Cámara de los Comunes para dar detalles del acuerdo, alcanzado luego de un año y medio de difíciles negociaciones.



Antes de que sea votado por el Parlamento británico, el acuerdo debe ser aprobado por los líderes de los restantes 27 países de la UE.



Hoy, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó a una cumbre europea para el 25 de noviembre para poder refrendar el acuerdo alcanzado el lunes pasado por funcionarios negociadores en Bruselas. El Brexit ocurrirá el 29 de marzo de 2019.