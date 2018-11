Maradona no la pasa bien en Dorados: fuertes cruces con los árbitros y mensajes de texto en pleno partido

Diego Maradona no la está pasando bien en Dorados de Sinaloa. Tras empatar frente a Mineros de Zacatecas como local por los cuartos de final de la liguilla de la segunda división del fútbol mexicano, y complicar sus posibilidades de ascender, el entrenador está en la mira por utilizar el celular durante el partido y sus críticas a los árbitros, que le valieron una sanción.



Dorados igualó sin goles como local ante Mineros de Zacatecas, con el argentino Andrés Carevic como técnico, el cotejo de ida por los cuartos de final del ascenso mexicano de fútbol y complicó sus chances para acceder a la próxima instancia.



El cotejo se jugó en el estadio Banorte de Culiacán, en el noroeste de México, y el desquite se desarrollará el sábado próximo en el estadio Carlos Vega Villaba, de Zacatecas, a las 22.



En Dorados jugó como titular el arquero argentino Gaspar Servio (ex Banfield, Independiente y Arsenal) y en el segundo tiempo ingresó el delantero Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero).



La primera polémica que protagonizó Maradona ocurrió a los 33 minutos del complemento. En un momento, el entrenador se recostó en el bancó de suplentes y se puso a escuchar un mensaje de voz. Luego de escucharlo, guardó su teléfono.



Tras el partido se dio la segunda, cuando Luis Islas se presentó en su lugar a la conferencia de prensa. Según explicó el exarquero, Maradona recibirá una sanción en las próximas horas para haber criticado al árbitro del último partido de Dorados por la liga, la cual sería agravada por la aireadas protestas a la terna arbitral en la igualdad ante Mineros de Zacatecas.