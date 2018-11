Con la salida de Triaca, Sica suma poder y absorbe Trabajo

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, inició una larga despedida del Gobierno al asegurar que "es el momento de dar un paso al costado" de la gestión Cambiemos y afirmó que no ocupará otro cargo.



"Voy a ayudar desde el lugar que me toque", sostuvo el funcionario que dejará su puesto en diciembre, después de la Cumbre de Líderes del G20, según lo confirmó él mismo.



En una conferencia de prensa junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el funcionario saliente le agradeció al presidente Mauricio Macri por haber depositado su confianza en él durante tres años.



Triaca consideró que su aporte al Gobierno fue "significativo", pero aclaró que "es momento de dedicarse a las cuestiones personales".



El funcionario saliente descartó que haya habido algún "cortocircuito" con el Sica después de que este haya sido nombrado ministro de Producción y Trabajo, en el marco de la reestructuración del Gabinete.



Sica, en tanto, confirmó que Triaca no será reemplazado y él absorberá las funciones que desarrollaba el renunciante. Así, el funcionario gana funciones y poder. Será el encargado de negociar directamente todas las cuestiones vinculadas al empleo, con empresarios y gremios.



"Tengo una relación sana y directa con el Presidente", agregó Triaca al ser consultado sobre cómo quedará el contacto con Macri tras la renuncia.



Triaca consideró que estuvo tres años en medio de "tensiones razonables" para el cargo, dado que en su cartera se deberían resolver unas 1.500 paritarias por año.



El funcionario saliente dijo que su gestión se enfocó en cultivar una "relación moderna" con la dirigencia sindical y expresó que siempre hubo buen diálogo.