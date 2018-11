Confirman aumento del agua del 17% en enero y otro 27% en mayo

La empresa estatal AySA defendió una audiencia pública la necesidad de incrementar las tarifas de agua casi 50% desde el próximo verano y hasta mayo siguiente para más de diez millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.



El aumento regirá a partir del próximo año y se concretará en dos etapas: 17% en enero de 2019 y 27% en mayo, alcanzando una suba total de 48,5%. La compañía argumentó enb Tecnópolis que el incremento se debe aplicar para "contrarrestar los efectos de la inflación que afectan los costos" de operación. .



Con esos porcentajes, la tarifa bimestral promedio con impuestos incluidos del servicio de agua y cloacas para usuarios residenciales subirá de $ 951 a $ 1.113 en el verano, hasta llegar a $ 1.413 en el otoño. Para evitar un mayor impacto en los bolsillos de los consumidores, AySA propuso transformar la tarifa bimestral a dos cuotas mensuales, tal como ya ocurrió con otros servicios públicos.







Ante los inminentes aumentos, la Defensora del Usuario del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Ana Carolina Herrero, recordó que seguirá vigente la tarifa social para los usuarios y entidades que no pueden afrontar los tarifazos. "Es importante que conozcan los beneficios de la Tarifa Social del Agua, dado que se dio un cambio sustancial en el esquema de subsidios de forma progresiva", sostuvo la funcionaria.



Herrero aclaró que se eliminaron los "subsidios generalizados" a la tarifa y se avanzó hacia un sistema de beneficio económico focalizado, a requerimiento de los usuarios, y de acuerdo a "la capacidad de cada uno para afrontar el pago de la factura", afirmó.



Los datos de la Defensoría revelan que en enero de 2016, cuando comenzó a regir la tarifa social, se inscribieron 19.000 hogares beneficiarios, pero que la actualidad esa cifra ya alcanzó a los 330.000, incluidas las entidades de bien público. La empresa presta el servicio en una superficie de 3.304 kilómetros cuadrados, donde habitan 13.857.216 habitantes, en 26 partidos de concesión más la Ciudad.







"El piso de subsidios para aquellas familias que no pueden afrontar el pago de la factura de agua y cloacas será de $ 178 en enero y $ 226 en mayo, con impuestos y si fuera bimestral. Además existe el 'Caso Social', donde se otorga una cobertura del 100% del servicio y la Tarifa Social Comunitaria para entidades deportivas barriales, comedores, escuelas públicas, universidades, etc., que tiene un descuento de entre el 25 y 30%", recordó la defensora.



Desde la Defensoría también celebraron modificaciones al régimen tarifario para adecuar la facturación por el nivel de consumo y ya no por la superficie de los inmuebles. "Es muy acertada la transformación del sistema tarifario hacia la medición del consumo, dado que empodera al usuario, pero es imperioso que el objetivo de eficiencia del recurso sea alcanzando tanto por la empresa como por el usuario", enfatizó Herrero.



AySA avanza desde 2017 con la micromedición, para ajustar el nuevo sistema al volumen de los consumos efectivos. "En este cambio cultural del agua, el usuario medido paga por lo que consume, pero es justo que esta exigencia sea acompañada por la empresa reduciendo y minimizando las pérdidas en la red -que actualmente están en el orden del 40%", concluyó.