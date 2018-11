Una alianza permite fabricar equipamiento para pacientes en rehabilitación y personas con discapacidad

La Red Federal de Rehabilitación, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, presentó los resultados de su trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuyo objetivo es asegurar el acceso a los servicios de rehabilitación en todo el país a aquellas personas que no tengan cobertura de salud. Ambos organismos se unieron para capacitar a personal de todas las provincias y fabricar, por ejemplo, distintos tipos de prótesis.



En el marco de la primera Jornada Internacional de Rehabilitación en Salud llevada a cabo en Argentina, la directora nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandra Frey contó a ámbito.com el origen del organismo: "En el 2016 le dimos continuidad a un trabajo que venía realizándose para conformar en nuestro país una red federal de rehabilitación. Durante todo ese año nos abocamos a formar un comité de expertos donde convocamos a referentes en rehabilitación; por ejemplo, del Hospital Roca, del I.R.E.P. (Instituto de Rehabilitación Psicofísica), del INAREPS (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur), del Fleni y del Posadas".



Esa mesa definió los requisitos que debían tener los servicios de rehabilitación en los tres niveles de complejidad. A partir de allí, relevaron tanto los sitios donde hacía falta este servicio como aquellos que ya existían.



Entonces, los profesionales hallaron una dificultad que deben sortear los pacientes aunque logren atenderse en la especialidad que requieren: "Una de las barreras para las personas que acceden hoy a la rehabilitación es no contar con posterioridad con el equipamiento, por ejemplo, una prótesis", sostuvo Frey.



Por eso se creó un acuerdo con el Instituto de Tecnología Industrial, donde ambos organismos asisten a su modo: "Nos articulamos con el INTI, que tiene un área que es de salud y discapacidad, y definimos la compra del equipamiento para instalar diez talleres de prótesis y ortesis en el territorio nacional en aquellos hospitales que tuvieran servicios de rehabilitación".



La directora mencionó que antes de fin de año entregarán los primeros cuatro y, el próximo, los seis restantes. "La idea es trabajar articuladamente con lo que hay, optimizar el recurso para mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, facilitar la participación en la vida social, ayudar a las personas con discapacidad a que encaren una vida satisfactoria con la máxima autonomía e independencia", afirmó la funcionaria.



Dentro de los talleres se fabrica desde una férula a una prótesis para una persona amputada, por ejemplo. La Red le brinda a la provincia el equipamiento, el INTI capacita al recurso humano y "la provincia se compromete a la compra del insumo para poder equipar a su población", detalló Frey.



"El desafío es poder fortalecer estos servicios de rehabilitación para poder completar y lograr la inserción de la persona con discapacidad o bien haber intervenido oportunamente para no llegar a una instancia de discapacidad", concluyó.



Del evento participaron, además de Frey, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal, el Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y el presidente del Instituto INTI, Ingeniero Javier Ibáñez.