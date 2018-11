Más de 70% de las personas confía en hacer transacciones con el celular

Más del 70% de los usuarios de teléfonos móvil utiliza aplicaciones para hacer operaciones electrónicas y siete de cada 10 asegura que está seguro al mover dinero en línea, según un estudio difundido este jueves.



El primer resultado generalista del estudio asegura que la cantidad de usuarios de internet creció este año 10% hasta los 33 millones de personas únicas, lo que representa 75% de la población.



También que para 50% de los usuarios internet mejora el humor, 42% considera que pierde la noción del tiempo al usar la red y tres de cada 10 considera que está tenso o estresado si no usa internet durante varios días.



El Estudio anual sobre seguridad en internet, realizado por la compañía Certisur y la consultora D'Alessio IROL sobre 2.000 personas mayores de 18 años también arrojó que "sólo 20% considera que el contenido de las redes sociales habitualmente es verdad".



Este estudio "muestra no sólo los cambios de hábitos y consumo sino también las debilidades y fortalezas de los servicios de la economía digital que requieren ser tenidos en cuenta", afirmó el CEO de Certisur, Norberto Marinelli, a una agencia de noticias.



Otro resultado del estudio señaló que uno de cada tres usuarios de internet realizó alguna actividad nueva en la red, principalmente compras, ventas y transacciones.



Las personas que más compras electrónicas realizan, según el informe, tienen entre 35 y 44 años.



De acuerdo al trabajo, "los bancos lograron ganar la confianza de sus clientes" ya que siete de cada diez dijeron que "se sienten seguros al mover dinero online a través de la entidad bancaria".



No obstante, reveló, "existe una caída generalizada del uso de medidas de seguridad, pero sin perder el foco de no compartir información personal y visitar zonas seguras".



En promedio, "los usuarios mencionan seis medidas de seguridad pero sólo utilizan tres: principalmente, cambiar contraseñas, verificar candado de seguridad y revisar si el sitio es seguro".



También indicaron que "si se garantizarán mayores medidas de seguridad" los usuarios realizarían más operaciones vinculadas a lo económico, especialmente la compra con tarjeta, pago de servicios en línea y operaciones de home banking.



La responsabilidad de la seguridad, para 50% de los usuarios consultados, recae en el sitio, y una vez más, como en otros momentos, "internet es un consumo que no disminuye en escenarios de crisis".



"En un contexto económico en el que los argentinos están reduciendo sus consumos, Internet resiste, en primer lugar, con 68%", señaló la vicepresidente de D'Alessio IROL, Nora

D'Alesio, en la presentación del informe.



Marinelli, se mostró "optimista" sobre la evolución económica hacia 2019 porque "hay variables que se están ajustando", como el tipo de cambio, el déficit fiscal y "hay un poco más de control del gasto público".