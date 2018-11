Macri encabeza el acto en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan

El presidente Mauricio Macri aseguró este jueves que no se abandonará la búsqueda del submarino "ARA San Juan" y que el Estado los va a "seguir buscando hasta que se los pueda encontrar".



"No los vamos a abandonar, los vamos a seguir buscando hasta que los podamos encontrar. No están solos, cuentan conmigo desde el primer día", sostuvo el mandatario en la Base Naval de Mar del Plata, dirigiéndose hacia los familiares de los 44 tripulantes de la embarcación desaparecida hace un año.



En el acto en homenaje, el jefe de Estado anunció que "en pocos días, la Comisión formada por el Ministerio de Defensa va a emitir sus conclusiones de las posibles causas del naufragio e inmediatamente ese informe será remitido a la Justicia".



"Tenemos un compromiso con la verdad", remarcó Macri, que estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Oscar Aguad; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.