Con el apoyo de Federer y Djokovic, la ATP lanzó un torneo por equipos para competir con la Davis

La ATP, órgano rector del circuito masculino de tenis, anunció en Londres el lanzamiento en 2020 de una nueva competición por equipos, que reunirá a 24 naciones y estará dotada con 15 millones de dólares y 750 puntos para el campeón, lo que supondrá una dura competencia para la reformada Copa Davis.



La primera edición de la ATP Cup tendrá lugar del 3 al 12 de enero en tres ciudades de Australia, unos días antes del primer Grand Slam del año. El torneo contará con una fase de grupos, después de la cual ocho equipos jugarán los cuartos de final.



Cada duelo estará compuesto por dos partidos individuales y uno de dobles y cada equipo podrá contar con hasta cinco jugadores. Los países serán seleccionados en base a la clasificación mundial de su número 1 nacional.



Esta competición por equipos puede ser atractiva para los jugadores porque reparte 750 puntos, menos que los Grand Slams (2000 al ganador) y los Masters 1000 (1000), pero más que el resto de los torneos del circuito ATP.



La ATP Cup recibió el apoyo de varios jugadores, entre ellos algunos de los mejores del mundo. El serbio Novak Djokovic y el estadounidense John Isner estuvieron en la presentación de la nueva competición.



"Aprecio que sea organizada por la ATP, por los jugadores y que tenga puntos ATP", señaló el Nº1 del mundo. "Es la mejor manera de empezar la temporada, jugamos de manera individual, no hay muchas pruebas por equipos, reunirá a muchos países y personalmente creo que será un momento de orgullo representar a mi país", señaló el número 1 mundial.



También mostró su apoyo por video Roger Federer (3º mundial), además de representantes de la nueva generación, empezando por Alexander Zverev (5º) o Dominic Thiem (8º), siguiendo por Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas, Alex de Minaur o Frances Tiafoe.



• Apoyo de Federer.



"Los jugadores se sienten a veces un poco solos en el circuito, es muy bueno jugar en equipo y creo que tendrá un gran éxito", sostuvo Federer.



Esta nueva competición por equipos se jugará seis semanas después de la reformada Copa Davis, organizada por la ITF y la empresa Kosmos del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, cuya fase final de la primera edición está prevista para noviembre de 2019 en Madrid, por lo que se avecinan serios problemas de calendario en el mundo del tenis masculino.



La nueva Copa Davis, que no aporta puntos para la clasificación ATP, parece contar únicamente con el apoyo de un gran nombre del circuito, Rafael Nadal. El torneo anunció en agosto que estará dotado con 20 millones de euros (17,7 millones de euros).



Contrasta el entusiasmo de la mayoría de los jugadores hacia la nueva competición de la ATP con la fría acogida que tuvo la nueva Copa Davis.



Djokovic señaló las fechas "muy malas, especialmente para los mejores jugadores", poniendo en duda su participación, como también hizo Federer. Zverev dijo que no estaría: "No quiero jugar más al tenis en noviembre".



La ATP Cup sucede a la World Team Cup, cuya última edición se disputó en 2012 en Düsseldorf.



"En la primera semana de la temporada los jugadores tienen ganas de jugar, es por eso que el torneo tiene tanto apoyo. La prueba ha sido construida a través de una consulta profunda de varias años con los jugadores", señaló el presidente de la ATP Chris Kermode.