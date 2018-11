Voraz incendio destruyó parte de un shopping en Tigre

Un incendio de grandes proporciones afectó un local de 2400 metros cuadrados ubicado en el centro comercial Remeros Plaza, en la localidad de Rincón de Milberg, partido bonaerense de Tigre.



El siniestro obligó a la evacuación del centro comercial sin que se registren heridos, informaron los bomberos. Las llamas, combatidas por 25 dotaciones, generaron un denso humo negro a raíz de los elementos que entraron en combustión en el local destinado a un espacio recreativo.



"El incendio se originó en un local de unos 2.400 metros cuadrados en el que se estaba instalando un espacio recreativo con camas elásticas; el fuego sólo afectó este local y no registramos daños ni en el supermercado de la planta baja ni en los locales vecinos; dijo el segundo jefe de Bomberos de Tigre, Facundo Irigoytía, en declaraciones televisivas.



Fuentes del cuartel de Bomberos de Tigre informaron a Télam que el alerta fue recibido a las 16.52 y que, además de las siete dotaciones enviadas por ese destacamento, otras unidades de distintos cuarteles de la zona trabajaron para contener las llamas en el predio de la ruta 27 y Los Remeros.



Irigoytía, destacó que "el incendio ya fue extinguido, ahora estamos con las tareas de escombramiento y confirmando que se apaguen los focos restantes".







"No se registraron heridos de ningún tipo. En el operativo participaron 25 dotaciones de distintos cuarteles de la zona, personal del municipio de Tigre, de Defensa Civil, y de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que están a cargo de las pericias para comprobar las causas del fuego", concluyó Irigoytía.



La firma Carrefour, por su parte, emitió un comunicado en el que señala que "ante el incendio sucedido en un local contiguo al Hipermercado Carrefour (Remeros Plaza Shopping), dicha sucursal fue evacuada preventivamente con el objetivo de preservar la integridad de los clientes y colaboradores".



"No se registraron heridos y la empresa continúa trabajando junto a los Bomberos y autoridades locales para normalizar la situación", concluye la nota de la firma francesa.