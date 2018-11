Apple busca pisar fuerte en el cine: se asoció a estudio ganador de Oscar

Apple Inc firmó un acuerdo de varios años con A24, el estudio detrás de películas ganadoras de premios Oscar como "Moonlight" y "Amy", contó a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, buscando profundizar su huella en el negocio de contenidos originales y cine.



Apple, que había asignado 1.000 millones de dólares para producción de programación, firmó acuerdos con celebridades de Hollywood como Oprah Winfrey y ordenó dos temporadas de una serie protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston para generar más contenido para sus usuarios.



Otros proyectos anunciados por Apple incluyen una nueva versión de la serie de ciencia ficción de Steven Spielberg "Amazing Stories", basada en novelas de Isaac Asimov, y un drama del director de la película "La La Land", Damian Chazelle.



El estudio A24, además de los premios Oscar recibidos, también obtuvo nominaciones por las películas "Lady Bird" y "Room".



El acuerdo llega en momentos en que los principales proveedores de servicios de transmisión en línea, como Netflix Inc, Prime Video de Amazon.com Inc. y HBO de Time Warner Inc. están gastando miles de millones de dólares para producir contenido original.