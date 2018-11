ARA San Juan: familiares denunciaron "abandono" del Gobierno

A un año de la desaparición del submarino ARA San Juan, familiares de los tripulantes criticaron al Gobierno y al presidente Mauricio Macri, quien encabezó los homenajes con un acto en la base naval de Mar del Plata. "Nos sentimos abandonados", dijo Marcela Moyano, esposa de uno de los marinos.



En diálogo con el canal C5N, la mujer afirmó: "Siento un abandono por parte del Gobierno. Me siento abandonada totalmente por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Esas cosas duelen, porque hoy hay 44 familias colmadas de dolor. Ya llevamos un año y no sabemos dónde están nuestros seres queridos".



"Sabemos que las FFAA hay una cúpula, un exjefe de la Marina (Marcelo Srur) que tiene que ver con la desaparición y con todo este dolor que sentimos los familiares. Todo los días me levanto y le pido a Dios poder encontrar Hernán. Están esas personas que desde el día uno nos mintieron y que hoy no saben cómo manejar esta situación de dolor", explicó.



Por último, Moyano dijo: "No descarto nada porque en todo este tiempo han ido saliendo mentiras y verdades. Sigo teniendo esperanza, todos los días pensaba 'los van a encontrar'. Ya finalizó el trabajo y no los encontraron. Siguen surgiendo dudas si es verdad lo que nos dijeron. Seguimos como en el día uno. Puede haber tantas cosas que están tapando...".









En tanto, familiares de los ocho tripulantes jujeños manifestaron que "nunca" renunciarán a la búsqueda, al cumplirse un año de su desaparición en aguas del Mar Argentino.



"Es una situación muy difícil la que vivimos día a día todas las familias de los tripulantes, es difícil festejar un cumpleaños o pasar las fiestas de fin de año sin ellos", expresó a Télam Noelia Cisneros, hermana mayor del cabo principal desaparecido, Leandro Fabián Cisneros.



"Nunca vamos a renunciar a la búsqueda", sentenció Cisneros y a nombre de las familias señaló: "queremos que lo sigan buscando, nosotros seguimos de pie y si es necesario vamos a pedir nuevamente ayuda internacional". Y, al recordar a su hermano, dijo que "es un ángel y un excelente" ser humano.



"Todos los que los conocemos se sacan el sombrero por sus muestras de humildad y superación ya que siempre se dedicó con vocación a su profesión", finalizó.



Por otro lado María Tolaba, hermana del cabo segundo y operador sonarista del Ara San Juan Aníbal Tolaba, dijo que este día "es movilizante, se remueven todos los sentimientos que vivimos desde hace 365 días". Se mostró sorprendida por el paso del tiempo y "los nulos resultados obtenidos" en la búsqueda del submarino.



Aníbal Tolaba, de 26 años, era el anteúltimo integrante de nueve hermanos y su hermana dijo a esta agencia que era "un joven trabajador y responsable que antes de terminar el nivel secundario se preparó para entrar a la Armada Argentina y en diciembre de 2014 egresó como submarinista".



"Si me escuchara le diría que lo seguimos esperando y que nunca bajaremos los brazos para encontrarlo", sostuvo perceptiblemente emocionada.



Entre los 44 tripulantes del submarino desaparecido fueron homenajeados el teniente de corbeta Jorge Luis Mealla; el suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera; el cabo principal Hugo Dante César Aramayo; y el cabo principal Daniel Alejandro Polo, todos ellos jujeños.



A ellos se suman el cabo principal Leandro Fabián Cisneros; el cabo segundo Aníbal Tolaba; el cabo principal Franco Javier Espinoza; el cabo principal Mario Armando Toconás y el suboficial primero Víctor Hugo Coronel, también nacidos en esta provincia.