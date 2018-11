Cómoda victoria de Federer que lo metió en semifinales del Masters

El suizo Roger Federer, Nº 3 del ranking mundial, derrotó al sudafricano Kevin Anderson (Nº 6) por 6-4 y 6-3, avanzando como primero de grupo a semifinales del Masters de Londres, para las que su adversario ya estaba clasificado antes de jugar.



Con este triunfo Federer finaliza al frente del grupo Lleyton Hewitt, lo que podría permitirle evitar en semifinales al número 1 mundial Novak Djokovic, que le venció hace un par de semanas en el Masters 1000 de París.



"He jugado un buen tenis hoy, estoy contento. Era un grupo divertido, con jugadores muy diferentes, estoy satisfecho de estar en semifinales", señaló.



Es la 15ª ocasión en 16 participaciones en que la leyenda suiza alcanza las semifinales. Además se toma la revancha ante Anderson, que le batió en cinco sets en cuartos de final de Wimbledon este año.



"El cuerpo va bien, tengo todavía energía en la reserva. El año ha sido largo para todos, pero el parate de este verano me ha ayudado un poco, al menos a nivel mental", declaró sonriente el jugador de 37 años.



Su partido contra Anderson arrancó a gran ritmo, con los dos jugadores ganando su servicio. En el séptimo juego el suizo pasó a la ofensiva y la maquinaria del sudafricano, hasta entonces bien engrasada, empezó a fallar. Una derecha se le fue al pasillo y cometió dos dobles faltas para ofrecer una rotura a Federer.



A continuación fue la leyenda la que falló, pero Anderson se mostró de nuevo incapaz de guardar su servicio y concedió un juego en blanco. Federer, de nuevo en dificultades al saque, salvó tres bolas de break y se adjudicó por fin la primera manga en 38 minutos.



• Thiem soñó con el pase.



En el segundo set Federer fue más regular, cometió menos errores directos (14 en todo el partido por 24 de Anderson) y marcó la diferencia en el séptimo juego. Fue un momento definitivo hacia su victoria.



En el otro partido del grupo Lleyton Hewitt Dominic Thiem venció a Kei Nishikori por 6-1 y 6-4. El austriaco, que llegaba a la tercera jornada con dos derrotas, se hubiera clasificado si Federer no hubiera logrado más de cinco juegos ante Anderson.



Thiem rompió dos veces el servicio de Nishikori durante el primer set. Un único quiebre fue suficiente para llevarse la segunda manga y cerrar el partido.



El japonés solo consiguió un 56% de los puntos con su saque y cometió 41 errores no forzados durante este partido del grupo Lleyton Hewitt. Thiem realizó tan solo 21 errores no forzados.



En el grupo Guga Kuerten Djokovic ya está clasificado para las semifinales. Alexander Zverev, Marin Cilic y John Isner luchan el viernes por la otra plaza para la siguiente ronda.