Luego del debut del esquema de banda flotación durante octubre, que tantas inquietudes despertó inicialmente respecto a su dinámica, a un mes y medio la marcha hasta ahora ha resultado satisfactoria al menos en términos de poder ir cumpliendo los objetivos de corto plazo.



Ello se debe a que no sólo el dólar se ha dirigido y coqueteado con la banda inferior, muy lejos de los máximos que se especulaba que podían llegar a ser testeados en medio de una fuerte demanda tras la crisis cambiaria, sino que también la "súper tasa" de la Leliq se ha comenzado a desinflar.



En dicho sentido tras superar el 73% inicialmente, ya ha aflojado más de 10 puntos y podría seguir en descenso en las próximas ruedas hasta alcanzar pronto el mínimo del 60% que se mantendría hasta fin de año, en busca de consolidar las señales preliminares de una desaceleración en la inflación a partir de noviembre de la mano principalmente del apretón monetario y la recesión en marcha.



En vista a ello, la plaza cambiaria se ha "autoregulado" - sin que el BCRA deba intervenir con compras - y se ha alejado un poco de los mínimos dado que algunos participantes del "carry-trade" comenzaron a dudar sobre la validez de esa táctica con un dólar en el piso y tasas en descenso.



Dichos diagnósticos y estrategias, que podrían estar todavía en las etapas preliminares, conllevan a que es de proyectar una mayor dolarización de carteras hacia fin de año, no sólo por la menos favorable relación riesgo-retorno actual de la apuesta hacia los pesos, sino también porque ya están precalentándose los motores de los ruidos políticos en vista a las elecciones del 2019.



Es por ello que los inversores deberían aprovechar que hasta ahora sigue reinando la calma y el proceso de reacomodamiento al alza del dólar es ordenado para acompañar estratégicamente dicho rebalanceo anticipando el año próximo, al tener además de fondo todavía un Wall Street con mayor prudencia y una revalorización del dólar a nivel mundial que presiona a las monedas emergentes.



Dicha dinámica para las principales variables financieras también resulta conveniente para el BCRA dado que le permitirá continuar reduciendo las elevadas tasas, en busca de darle algo de aire a la deteriorada actividad económica pero sin reavivar mayores presiones inflacionarias.



Asimismo, la "autoregulación" de la plaza cambiaria evita que el organismo deba intervenir a través de compras de divisas que no sólo acelerarían la baja de tasas, sino que además tendrían efectos monetarios que podrían seguir acrecentando la montaña de Leliq en caso de inclinarse - con el aval del FMI - a esterilizar los pesos volcados al mercado a fin de evitar sumar riesgos sobre la inflación.



De dicha manera es que el actual escenario, en caso de poder consolidarse por la marcha de los acontecimientos domésticos y externos, luce el mejor camino a transitar tanto para las autoridades económicas y monetarias, como para los inversores a fin de evitar fuertes sobresaltos en el dólar.



Evitar el riesgo de incubar otro atraso cambiario parecería ser un objetivo central de la actual política económica, por lo cual no resulta probable que se permita que el dólar quiebre la banda inferior actualizada, más cuando la inflación local y las depreciaciones de las monedas emergentes aceleran el proceso de pérdida de competitividad que tanto dolor generó a través de la crisis cambiaria.



Además, los altos niveles de endeudamiento del país - concentrados asimismo en moneda extranjera - anticipan que cualquier modelo económico (más aún bajo los lineamientos del FMI) deba consistir en un tipo de cambio real alto, que incentive el ingreso de dólares genuinos como fuente de repago.



Cabe recordar que los inversores pronto comenzarán a afinar sus miradas hacia el programa financiero del 2020, el cual ya no estará cubierto totalmente por los fondos del FMI, y por ende el riesgo país deberá haber descendido fuerte para recuperar el acceso al crédito voluntario externo.