Por caída en sus utilidades, Avianca deja la modernización de su flota para más adelante

La aerolínea Avianca, que reportó una caída de un 61% en su utilidad neta en el tercer trimestre, anunció que reducirá el ritmo de modernización de su flota para diferir la incorporación de 50 aviones con el fin de tener una expansión sostenible, un flujo de caja positivo y una menor deuda.



La utilidad neta de Avianca Holdings fue de u$s 14,1 millones entre julio y septiembre, desde los u$s 36,1 millones en el mismo periodo de 2017, debido al alza de los precios de los combustibles, la debilidad monetaria en países de la región y el efecto de una huelga de pilotos.



Los ingresos operacionales subieron un 6% a u$s 1.230 millones entre julio y septiembre y el EBITDAR (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y pago de renta de aeronaves) bajó un 16,5% a u$s 212,9 millones.



La aerolínea sufrió en Colombia una huelga de pilotos de 51 días entre septiembre y noviembre del 2017 que la obligó a suspender la venta de pasajes, a dejar varias aeronaves en tierra, afectando sus resultados financieros. Avianca recuperó recientemente por completo su operación.



"Si bien el aumento en el precio del combustible junto a un desafiante ambiente macroeconómico, en algunos de los mercados latinoamericanos en los que operamos, crearon dificultades en el tercer trimestre de 2018 Avianca logró mantener robustas tendencias alcistas en sus ingresos de pasajeros", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de Avianca, Hernán Rincón.



Entre enero y septiembre, Avianca acumuló una pérdida de u$s 18,2 millones frente a una ganancia de u$s 67,3 millones en el mismo periodo del 2017.



La aerolínea anunció que está renegociando las órdenes futuras de aviones para reducir el ritmo de modernización de su flota y que su objetivo es diferir hasta 50 aeronaves, mientras se revalúa el estado de 50 pedidos adicionales. La empresa anunció en 2015 un acuerdo con el fabricante europeo Airbus para comprar 100 aviones A320neo.



"Está decisión es estratégica y busca garantizar el objetivo a largo plazo de Avianca de ofrecer una expansión sostenible de los márgenes, un flujo de caja positivo y una reducción del apalancamiento", dijo Avianca Holdings en un comunicado.



Sin embargo, la aerolínea anunció que en 2019 incorporará entre seis y 10 aviones a su flota, algunos para remplazar las aeronaves con mayor edad.



Avianca Holdings dijo que cerró el tercer trimestre de 2018 con una flota operativa consolidada de 190 aviones, incluyendo la incorporación de un nuevo Boeing 787-8 Dreamliner para rutas desde y hacia Europa, así como algunas a Sudamérica y Norteamérica.