Tras perforar la barrera psicológica de los u$s 6.000, el bitcoin continúa en caída

El bitcoin no detiene su caída y tras perforar la barrera psicológica de los u$s 6.000, su precio sigue en baja y se establece cerca de los u$s 5.500.



Este jueves cotiza a u$s 5.563, lo que marca una pérdida de su valor de 66% en lo que va del año (en enero cotizaba a u$s 16.228), en un contexto de importantes pérdidas en el mercado de las criptomonedas.



Si se toma en cuenta que el récord histórico de cierre a mediados de diciembre fue de u$s 19.345, que haya descendido a estos niveles es toda una noticia.







La volatilidad del mercado también está terminando con los "mineros" que obtenían sus ganancias con el hallazgo de bitcoins, ya los costos operativos subieron y los márgenes no son atractivos.



Los analistas avizoran que la baja estaría cerca de concluir, pero de todos modos recuperarse y volver a los niveles precedentes podría llevarle meses.