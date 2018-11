Atento a las expectativas del REM, el Banco Central eliminará el piso de 60% de las tasas

El Banco Central eliminará el piso del 60% de las tasas en la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) desde el 3 de diciembre, tras publicarse el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).



Fuentes de Hacienda indicaron que la expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses se redujo por segunda vez consecutiva y eso habilita a que la autoridad monteria elimine ese mínimo.



De acuerdo al REM que se realizó entre el 29 y el 31 de octubre, los analistas estiman una inflación promedio de 32,1% para los próximos 12 meses, cuando el mes anterior esperaban un alza de precio de 32,9% para el mismo período.



Desde el 1° de ocubre, entró en vigencia el nuevo esquema, a partir del cual la meta monetaria se implementa mediante operaciones diarias de Letras de Liquidez (Leliq) con los bancos, y la tasa de interés de las mimas fluctúa diariamente.



En ese marco, el Central se compromete a mantener la tasa mínima de las LELIQ al 60%. "La determinación de tasas por subastas de LELIQ puede implicar una mayor variabilidad en la tasa de interés de las mismas, pero no necesariamente deberá trasladarse a una variabilidad de las tasas de depósitos y préstamos del sistema financiero", aclararon desde el organismo.



Las Leliq nacieron en agosto y se colocan a siete días, ofreciéndose diariamente, a diferencia de las Lebacs, cuya colocación se realiza una sola vez al mes. Solo pueden estar en manos de bancos y entidades financieras, por lo no que es una opción para la compra minorista.



En ese momento, el presidente del BCRA, Guido Sandleris, detalló que la tasa de esas letras debía ajustarse para que el BCRA pueda cumplir el objetivo de "crecimiento cero" de la base monetaria.



"La meta es implementada mediante operaciones diarias de Leliq. Al establecerse la cantidad de dinero de forma exógena, la tasa de interés es determinada por la oferta y demanda de liquidez, y es la necesaria para cumplir con el compromiso de crecimiento nulo de la base", explicó.



