Cristina denunció que la espían y apuntó contra Bonadio

La senadora nacional Cristina de Kirchner denunció que es blanco de maniobras de espionaje ilegal, por las que responsabilizó al Gobierno al tiempo que apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio porque no hace "nada" al respecto.



A través de una serie de mensajes difundidos en Twitter, la expresidenta señaló que el pasado jueves por la mañana "dos personas sin identificación alguna intentaron colocar tres cámaras y un domo" en la esquina de su casa en el barrio de Recoleta.



La exmandataria comentó que el personal de la Policía Federal que integra su custodia "advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando". "Les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide S.A e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias", señaló la líder de Unidad Ciudadana.





