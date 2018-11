Adriana Varela: "Desde que asumió este Gobierno todos los días me dan una piña"

La cantante Adriana Varela volvió a criticar con dureza al Gobierno al considerar que desde que Mauricio Macri desembarcó en la Casa Rosada "todos los días me dan una piña". En ese contexto, la artista sostuvo que "la gente está muy triste" y pidió por la conformación de un "frente opositor" a Cambiemos de cara a 2019.



En diálogo con el programa De Caño Vale Doble que conduce Cecilio Flemati por Radio Rivadavia, Varela también se refirió al amplio operativo de seguridad que habrá en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la cumbre del G20 que se realizará dentro de un par de semanas.



"Cuando Patricia Bullrich dijo que lo mejor es irse de Capital, ¿qué está diciendo?", se preguntó la reconocida cantante de tangos. "Está diciendo ojo que la vas pasar mal, no vas a poder salir de su casa. Planteó un estado de sitio sin anunciarlo", reflexionó Varela sobre los dichos de la ministra de Seguridad quien recomendó a los porteños abandonar la Ciudad mientras dure la cumbre.



Al ser consultada por la difícil situación económica que atraviesa el país, la artista soltó una frase fiel a su estilo frontal: "Desde que asumió este Gobierno todos los días me dan una piña". En ese contexto, Varela criticó las "formas de dirigirse al pueblo" de las autoridades nacionales por considerar que "nos tratan como si fuéramos zombies".



De cara al futuro inmediato la artista no se mostró muy esperanzada al augurar que "diciembre será otro diciembre más con gente que se muere hambre, literalmente". Asimismo, Varela señaló que "la gente está muy triste" por lo que pidió que para 2019 "se cristalice el frente opositor".