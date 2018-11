Pichetto opinó sobre el acuerdo opositor en el Consejo de la Magistratura: "El oficialismo cayó en su propia trampa"

El jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, se refirió este sábado a la jugada de la oposición en la Cámara de Diputados para quedarse con los dos lugares de la mayoría en el Consejo de la Magistratura y subrayó que "el oficialismo cayó en su propia trampa" y que "no pueden quejarse, porque perdieron con el mismo mecanismo que habían elegido hace un año y medio".



"En Diputados habían inventado un sistema de sumar adherentes. Diría que el oficialismo cayó en su propia trampa, porque del otro lado hubo más. Son cosas que suelen ocurrir en la política. De repente se construyó una mayoría que pudo poner los dos representantes de esa mayoría y el oficialismo perdió", sostuvo el rionegrino.



En diálogo con Radio Continental, el referente del PJ recordó que Cambiemos "hace dos años, había puesto a los diputados (Pablo) Tonelli y (Mario) Negri con el mismo mecanismo".



"Las reglas están para cumplirlas. La ley dice ´bloque´, pero en su momento en Diputados pusieron interbloque. Es un tema más técnico, más jurídico, nadie entiende mucho", manifestó el referente opositor.



Y agregó: "Ahora perdieron. ¿Qué va a ser? No pueden quejarse, porque perdieron con el mismo mecanismo que habían elegido hace un año y medio".



Ante la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el senador nacional por Río Negro consideró que el organismo "quedó equilibrado".



"Es importante que haya equilibrios y que no haya un predominio excluyentes de un sector sobre otro. El ámbito tiene una raigrambre constitucional, que tiene que tener equilibrios y contrapesos. Quedó equilibrado y nadie tiene los dos tercios para echar o elegir un juez. Habrá que dialogar, construir un diálogo, que es lo que falta en la Argentina", finalizó Pichetto.



El pasado viernes los bloques de diputados del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Argentina Federal y otros sectores de la oposición habían arribado a un sorpresivo acuerdo para quitarle a Cambiemos un lugar en el Consejo de la Magistratura, una maniobra que dejó al oficialismo lejos de tener número para remover jueces.



Con 131 firmas -más de la mitad del cuerpo-, la oposición propuso a Eduardo "Wado" De Pedro y a Graciela Camaño como miembros titulares en representación de la Cámara baja, mientras que el oficialismo debió conformarse con la ratificación de Tonelli: así, Negri no podrá seguir integrando el órgano que audita a los magistrados.