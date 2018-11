Espinoza: "Estamos construyendo un nuevo espacio para cambiar el futuro de los argentinos y bonaerenses"

El diputado nacional Fernando Espinoza participó este sábado del acto por el Día de la Militancia Peronista en el estadio del Club Deportivo Merlo, desde donde destacó la unidad del partido de cara a las elecciones de 2019. "Lo que estamos demostrando desde la Provincia de Buenos Aires es que estamos más unidos que nunca. Ser militante hoy es generar los consensos necesarios para ganar las elecciones en 2019", dijo.



Además, dejó un mensaje para los familiares del submarino ARA San Juan, tras el hallazgo de la nave luego de un año de búsqueda. "Durante todo este año los familiares no fueron escuchados como correspondía, pero la fortaleza de su lucha fue superior a todo. Ahora esperamos que se pueda llegar a la verdad para que nuestros héroes puedan descansar en paz y tengan el reconocimiento que se merecen", remarcó.



Espinoza destacó también que en Merlo se hayan congregado todos los sectores del peronismo de la provincia. "Estamos todos los intendentes, los tres sectores del movimiento obrero, los empresarios, los jubilados, los estudiantes. Estamos juntos, incluso con gente que hasta hace dos meses no nos acompañaba hoy está acá construyendo un nuevo espacio para gobernar la Argentina y la Provincia de Buenos Aires a partir de diciembre del año que viene", subrayó.







Para el representante del pueblo bonaerense en el Congreso de la Nación, la mejor definición de qué es un militante la dio Arturo Jaureche. "Militante es aquel que quiere transformar al mundo con su ejemplo. Es aquel que lucha contra viento y marea por el bien de todos. Hoy se hace militancia por la unidad, hoy militamos para generar un frente con todos los sectores de la sociedad. Con todos los que quieran cambiar esta Argentina de la recesión, de la pobreza, de la desocupación, dela inflación: esta Argentina de Macri y de Vidal", enfatizó.



"Ayer vimos a una gobernadora sola, con cinco funcionarios, sin gente. Se hizo una supuesta inauguración de la temporada de verano en la que no había ningún vecino. ¿En qué país del mundo una gobernadora hace los actos sola?", expresó el exintendente de La Matanza.



Al ser consultado específicamente sobre la discusión del Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires para 2019, el diputado nacional bonaerense advirtió que "la situación es muy distinta de lo que pasó con el Presupuesto Nacional" y aseguró que "todos los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires le están diciendo no. Le dicen no a un presupuesto de María Eugenia Vidal que pretende aumentar los impuestos en más de un 50%".



Espinoza finalizó asegurando que "nosotros los peronistas vamos a dar la lucha por el bienestar de todos y todas". "Hoy, en el Día de la Militancia, estamos construyendo un nuevo espacio de todos, con todos y para todos para cambiar el futuro de los argentinos y los bonaerenses. Hay esperanza, hay futuro, hay 2019", sentenció.