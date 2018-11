Croacia, de subcampeón del mundo, a la B

Inglaterra se tomó la revancha de las semifinales del Mundial y derrotó 2-1 a Croacia, este domingo en Wembley, clasificándose para la fase final de la Liga de Naciones, en la que no estará España, que hubiera avanzado en caso de empate entre ambos países.



Inglaterra remontó con goles de Jesse Lingard (78) y Harry Kane (85) a una Croacia que se había adelantado por medio de Andrej Kramaric (57).



Con este resultado la formación balcánica desciende a la Liga B y España permanece en la A, mientras que el equipo británico competirá por el título en una final four que se disputará en junio.



"Lo primero de todo, estoy muy orgulloso, mandamos en el juego y tuvimos buenas oportunidades en la primera mitad. Entonces cedimos un gol tonto y fue una prueba de resiliencia y paciencia", declaró el seleccionador inglés Gareth Southgate.



"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado este año, no había escuchado a Wembley así desde hacía mucho tiempo", añadió el antiguo central haciendo referencia al apoyo recibido.



• Cambios decisivos.



Este domingo en Wembley, como en la semifinal del Mundial, Inglaterra dominó completamente (60% de posesión y 9 disparos en la primera mitad) pero esta vez sí fue capaz de llevarse el botín, cuando apareció su estrella Kane.



Croacia pagó el esfuerzo que le supuso su agónica victoria en el último instante contra España (3-2) el jueves, que le permitió jugar esta final en el legendario recinto londinense.



Privada de Ivan Rakitic, de regreso a Barcelona por una lesión muscular, se quedó sin fuelle en la parte final del partido para defender el gol de Kramaric, que sacó petróleo en el área en una jugada en la que estaba rodeado por tres defensas y en la que encontró un disparo que tocó Eric Dier para despistar a Jordan Pickford.



Inglaterra logró la remontada gracias en primer lugar a Lingard, que convirtió en boca de gol un rechace a un disparo de Kane, que siete minutos después consiguió el 2-1 al rematar en plancha en el área pequeña una falta lanzada desde la izquierda.



"Sabíamos que teníamos que acelerar, teníamos jugadores que ganan partidos en el banco de suplentes. En los últimos cinco minutos fuimos lo suficientemente maduros para guardar el resultado. Terminamos el año con fuerza", añadió Southgate que dio entrada en la segunda parte a Lingard, Dele Alli y el joven de 18 años Jadon Sancho.