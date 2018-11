Hijos nacidos por gametas donadas, ¿derechos de los chicos a conocer su origen?

Por Patricia Martínez.-



El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo, donde se dan a conocer todos los avances conseguidos en materia de sus derechos. Uno de ellos, es el derecho a la identidad. Además se busca concientizar a las personas sobre la importancia de trabajar por el bienestar y desarrollo de los más chiquitos.



¿Qué sucede con la identidad de los niños que son concebidos por donación de gametas? En nuestro país la práctica médica contempla el anonimato de los donantes, la información de pacientes es confidencial y considera que es responsabilidad de los padres tomar la decisión de contarle al niño sobre su origen o no. Pero no hay un marco legal específico, salvo la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23849 con carácter constitucional donde se expresa un reconocimiento al derecho a la identidad.



A pesar de las inquietudes que todo esto genera, cada familia o persona sola que recurra a la donación de gametas debe saber que ese dato le pertenece al sujeto por nacer y que recibir esa información es un derecho del nuevo ser.



Desde la psicología creemos muy importante que el niño conozca su identidad, que sus padres puedan hablarlo, explicarle en vez de generar un secreto que, si sale a la luz por otra vía, puede generar lo opuesto a lo deseado. Los secretos conducen a malos entendidos, a distancias y desapego. Lo más importante es que los padres se sientan contenidos en su decisión. Por eso, se suele hace hincapié en qué significa ser padres: la crianza, el amor, los valores, el día a día que es indispensable en una buena relación padre-hijo.



¿Cuándo es el momento ideal para hablar con los hijos nacidos por gametas donadas? Desde los tres hasta los cinco años, los niños suelen iniciar preguntas acerca de la familia, los nacimientos, etc. Este es el momento óptimo para hablarlo, es importante no demorar o retrasar las respuestas a épocas como la adolescencia donde surgen conflictos típicos de esta etapa del desarrollo.



¿Cómo hablar con los hijos nacidos por gametas donadas? Cada familia procederá según sus ritmos, tiempos e idiosincrasia, le hablará en la lengua que circule en dicha casa y ayudará a armar la historia que precede a su llegada al mundo. Se puede empezar a hablar de cómo nace un bebé a partir de embarazos cercanos o con muñecos, libros e imágenes. Deben contarle sobre la existencia de los donantes, personas que, desde la sensibilidad, donan sus gametas para que otros puedan concretar su sueño. Hablar de la existencia de los donantes, contribuye a la diferenciación de roles: el niño sabrá desde el inicio de su historia que hubo alguien que donó algo de su cuerpo para que sus papás pudieran ser sus papás.



-¿Se aconseja transmitir la verdad acerca del origen a las personas nacidas a partir de gametas donadas? En 2001 el Comité de ética de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, se expidió al respecto diciendo que se desaconseja el secreto en relación a la donación de gametas y no solo eso, sino que además sugiere que lo más beneficioso, tanto para padres como para los hijos, es revelar el origen genético.



¿Qué se les recomienda a los padres receptores de gametas? La transmisión de la verdad genética es tarea de los padres. Se recomiendan relatos sencillos y adaptados a la etapa evolutiva del niño (4 o 5 años) y tener paciencia ya que la comprensión total del tema, según estudios, el niño la alcanzará cuando tenga alrededor de 10 años. Todos los chicos en etapa preescolar, manifiestan interés por conocer acerca del origen. Muchos preguntan directamente cómo nacen los bebes. Otros simplemente hacen referencia al tema con preguntas acerca de si va a tener un hermanito o le preguntan a la madre si tiene un bebe en la panza, etc.



Los niños preguntan sin saber previo, sin preconceptos. Preguntan sencillamente porque les surge el interés y el genuino deseo de saber. No preguntan "cómo nacen todos los seres humanos" preguntan por "su" origen en particular, y sobre eso debemos darle información.



* Psicóloga de Halitus Instituto Médico