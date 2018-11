Con Cristina y Dilma, arranca la "Contracumbre del G20"

Con la presencia de la expresidenta Cristina de Kirchner, acompañada por los exmandatarios brasileños y uruguayos, Dilma Rousseff y José Mujica, entre otros referentes progresistas de la región, se celebrará a partir de hoy la primera jornada de la llamada "contracumbre" del 620 en el club Ferrocarril Oeste, del barrio porteño de Caballito.



La senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana disertará este lunes a las 12:30, mientras Rousseff expondrá antes, en la jornada de apertura.



Además de los nombrados, también estarán, entre otros, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.



El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), se celebrará entre este lunes y el martes en las instalaciones del club de Caballito, en tanto que el miércoles, jueves y viernes las actividades se trasladarán a otras sedes de la Capital Federal como la UMET, el Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro San Martín y la Cámara de Diputados.



La cantidad de inscriptos al Foro supera los 30.000, siendo el atractivo central la exposición de Cristina Kirchner, que disertará en el microestadio de Ferro, con capacidad máxima para 10.000 personas.



El repertorio de invitados es muy amplio e incluye, entre otros, al líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, al dirigente del partido español Podemos Juan Carlos Monedero, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, su compatriota Piedad Córdoba, el periodista y escritor español Ignacio Ramonet, y el ex juez Baltasar Garzón.



Del ámbito local participarán el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el líder de la CTEP, Juan Grabois; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el politólogo Atilio Borón, y las intelectuales Dora Barrancos y Graciela Morgade, entre otros.